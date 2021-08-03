.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9868 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Приставы закрыли границы для 5 млн должников
По состоянию на 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги.5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных...
 
Корпорация МСП проверит малый бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками
Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал "Ведомостями" представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете...
 
На берегу Байкала может появиться новый курорт
ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, пишет "Коммерсант". На 1 тыс. га...
 
03 августа 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9868 руб.

 0  
3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было заключено 28883 сделки. Объем торгов составил 144547,09 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,955 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 августа снизилась на 0,22% и составила 59953,894 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59953,894 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,700 млрд руб., или на...
.
03 августа 2021 года 19:36
МФК "ЦФП" завершила размещение облигаций объемом 1 млрд рублей
МФК "ЦФП" полностью разместила 3-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6459 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб.

Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок....    читать дальше
.
03 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2791 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2791 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок....    читать дальше
.
03 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9868 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 19:01
Московские компании в I квартале разместили на 8,5% меньше корпоративных облигаций, чем годом ранее
Московские компании в I квартале 2021 года разместили корпоративные облигации на 118,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%, следует из информации ГУ Банка России по Центральному федеральному...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в небольшом плюсе
Российский рынок акций, открывшийся в минусе, к концу торгов вышел в небольшой плюс на фоне наметившейся коррекции внешних площадок.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:43
"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м
"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м при нынешнем стандарте 12 м, сообщает менеджер по техническим продажам дирекции по работе с энергетическими компаниями АО "Северсталь Менеджмент" Олег Сычев в журнале "Газовая...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:35
Собянин согласовал проект строительства ВСМ Москва-Петербург
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:27
Квартальная прибыль Marriott превысила прогнозы, выручка оказалась ниже ожиданий
Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом.

Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:19
Ирак в течение трех месяцев прокачивает на экспорт порядка 2,9 млн б/с нефти
Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны.

Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:07
Рост оборота торгов на рынках "Московской биржи" в июле составил 10,4%
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2021 года увеличился на 10,4% по сравнению с июлем 2020 года и составил 87,3 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9216 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9216 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 17:57
Запрет экспорта бензина может увеличить поставки на российский рынок на 120-350 тыс. тонн - "Петромаркет"
Запрет экспорта бензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тыс. тонн. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен, отмечает исследовательская группа "Петромаркет" в еженедельном обзоре.

Ранее Минэнерго заявило, что...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 17:34
Банк "Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных покупателей акций "Росгосстраха"
Банк "ФК Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции "Росгосстраха", говорится в сообщении кредитной организации. Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября...    читать дальше
.
03 августа 2021 года 17:29
РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 7,6%
ссельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.