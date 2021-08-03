Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9868 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было заключено 28883 сделки. Объем торгов составил 144547,09 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,955 руб. за доллар США.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59953,894 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,700 млрд руб., или на...

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МФК "ЦФП" полностью разместила 3-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии... Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб. Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2791 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было... читать дальше

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Московские компании в I квартале 2021 года разместили корпоративные облигации на 118,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%, следует из информации ГУ Банка России по Центральному федеральному... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в минусе, к концу торгов вышел в небольшой плюс на фоне наметившейся коррекции внешних площадок. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,... читать дальше

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"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м при нынешнем стандарте 12 м, сообщает менеджер по техническим продажам дирекции по работе с энергетическими компаниями АО "Северсталь Менеджмент" Олег Сычев в журнале "Газовая... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... читать дальше

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Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом. Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в... Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в... читать дальше

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Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны. Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на... Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2021 года увеличился на 10,4% по сравнению с июлем 2020 года и составил 87,3 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9216 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено... читать дальше

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Запрет экспорта бензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тыс. тонн. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен, отмечает исследовательская группа "Петромаркет" в еженедельном обзоре. Ранее Минэнерго заявило, что... Ранее Минэнерго заявило, что... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции "Росгосстраха", говорится в сообщении кредитной организации. Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября... читать дальше

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ссельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%... читать дальше

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