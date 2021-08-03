Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа

3 августа. FINMARKET.RU -РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4239,95 (-3,28) руб./грамм; на серебро - 59,65 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2469,42 (-2,5) руб./грамм; на палладий - 6274,29 (+20,54) руб./грамм.

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Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... читать дальше

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Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом. Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в... Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в... читать дальше

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Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны. Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на... Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2021 года увеличился на 10,4% по сравнению с июлем 2020 года и составил 87,3 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9216 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено... читать дальше

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Запрет экспорта бензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тыс. тонн. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен, отмечает исследовательская группа "Петромаркет" в еженедельном обзоре. Ранее Минэнерго заявило, что... Ранее Минэнерго заявило, что... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции "Росгосстраха", говорится в сообщении кредитной организации. Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября... читать дальше

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ссельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%... читать дальше

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Американские фондовые индексы развернулись вниз после попытки роста при открытии торгов во вторник. Опасения трейдеров, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики, оказывают давление на финансовые рынки, ухудшая... Опасения трейдеров, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики, оказывают давление на финансовые рынки, ухудшая... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Сбербанка России серии 001Р-SBER34 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-478-01481-B-001P. Параметры выпуска пока не... Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-478-01481-B-001P. Параметры выпуска пока не... читать дальше

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Цены на нефть снижаются более чем на 2% во вторник после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы опасаются,... Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы опасаются,... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-004Р-01 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-64 на 24 млрд 149,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Лососевая путина вышла в активную стадию: за прошедшую неделю прирост добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил около 120 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Общий вылов к настоящему времени превысил 318 тыс. тонн, что практически соответствует... Общий вылов к настоящему времени превысил 318 тыс. тонн, что практически соответствует... читать дальше

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Правительство РФ не поддержало законопроект об увеличении ежегодной суммы социального налогового вычета по НДФЛ для граждан в 3 раза - до 360 тыс. рублей, заключение правительства опубликовано в электронной базе данных парламента. Законопроект (N1226427-7) был внесен... Законопроект (N1226427-7) был внесен... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,39 пункта (0,142%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3782,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3797,28 (+0,24%) пункта, минимальное - 3775,77... читать дальше

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