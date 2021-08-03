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03 августа 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа
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3 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4239,95 (-3,28) руб./грамм; на серебро - 59,65 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2469,42 (-2,5) руб./грамм; на палладий - 6274,29 (+20,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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