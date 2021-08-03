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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 4 августа в размере 86,5578 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
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Корпорация МСП проверит малый бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками
Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал "Ведомостями" представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете...
 
На берегу Байкала может появиться новый курорт
ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, пишет "Коммерсант". На 1 тыс. га...
 
03 августа 2021 года 13:46

ЦБ РФ установил курс евро с 4 августа в размере 86,5578 руб.

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3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 86,5578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,39 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Собянин согласовал проект строительства ВСМ Москва-Петербург
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:27
Квартальная прибыль Marriott превысила прогнозы, выручка оказалась ниже ожиданий
Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом.

Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:19
Ирак в течение трех месяцев прокачивает на экспорт порядка 2,9 млн б/с нефти
Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны.

Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:07
Рост оборота торгов на рынках "Московской биржи" в июле составил 10,4%
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2021 года увеличился на 10,4% по сравнению с июлем 2020 года и составил 87,3 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9216 руб.
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Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:57
Запрет экспорта бензина может увеличить поставки на российский рынок на 120-350 тыс. тонн - "Петромаркет"
Запрет экспорта бензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тыс. тонн. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен, отмечает исследовательская группа "Петромаркет" в еженедельном обзоре.

Ранее Минэнерго заявило, что...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:34
Банк "Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных покупателей акций "Росгосстраха"
Банк "ФК Открытие" начал принимать сообщения от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции "Росгосстраха", говорится в сообщении кредитной организации. Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:29
РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 7,6%
ссельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74%...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:25
Фондовая Америка торгуется в минусе
Американские фондовые индексы развернулись вниз после попытки роста при открытии торгов во вторник.

Опасения трейдеров, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики, оказывают давление на финансовые рынки, ухудшая...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:19
Мосбиржа зарегистрировала облигации Сбербанка
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Сбербанка России серии 001Р-SBER34 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-478-01481-B-001P. Параметры выпуска пока не...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:19
Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть снижаются более чем на 2% во вторник после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы опасаются,...    читать дальше
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03 августа 2021 года 17:10
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Магнита" серии БО-004Р-01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-004Р-01 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер -...    читать дальше
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03 августа 2021 года 16:50
ВТБ разместил 48,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-64 на 24,1 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-64 на 24 млрд 149,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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03 августа 2021 года 16:34
Улов лососей на Дальнем Востоке России превысил 318 тыс. тонн
Лососевая путина вышла в активную стадию: за прошедшую неделю прирост добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил около 120 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.

Общий вылов к настоящему времени превысил 318 тыс. тонн, что практически соответствует...    читать дальше
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03 августа 2021 года 16:17
Правительство не поддержало законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
Правительство РФ не поддержало законопроект об увеличении ежегодной суммы социального налогового вычета по НДФЛ для граждан в 3 раза - до 360 тыс. рублей, заключение правительства опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект (N1226427-7) был внесен...    читать дальше
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03 августа 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 3 августа снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,39 пункта (0,142%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3782,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3797,28 (+0,24%) пункта, минимальное - 3775,77...    читать дальше
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