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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2349,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1959,79 млрд руб.
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03 августа 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2349,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1959,79 млрд руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2349,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2175,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2637,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2480 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 августа составили 1959,79 млрд руб. против 1944,52485 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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03 августа 2021 года 09:32
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.03 августа 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2349,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1959,79 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2349,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2175,6 млрд руб. На... читать дальше
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