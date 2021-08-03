03 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2021
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03 августа 2021 года 09:32
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-65 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 августа 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2349,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2175,6 млрд руб.
На... читать дальше
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03 августа 2021 года 09:24
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 198 млн 933 тыс. 145, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4... читать дальше
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03 августа 2021 года 09:16
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР, расчетная единица МВФ) на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения глобальных ресурсов ликвидности.
"Это историческое решение - самое крупное... читать дальше
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03 августа 2021 года 09:08
Азиатские фондовые индексы сегоня не показывают единой динамики в ходе торгов, рынки Гонконга и Китая падают на ожиданиях усиления контроля технологических компаний в КНР.
Опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:52
По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" по РСБУ сократилась по сравнению с январем-июнем 2020 года на 10% - до 1,2 млрд рублей, следует из отчета холдинга.
В частности, выручка составила 52,7 млрд рублей против 1,98 млрд рублей... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:43
Минэкономразвития предлагает вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:35
По итогам 2-го квартала южнокорейская компания Samsung Electronics Co. вышла на первое место среди мировых производителей микрочипов по объемам выручки, обогнав американскую компанию Intel Corp.
С учетом различных перспектив развития бизнеса компаний аналитики ожидают,... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,26 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 55,51 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:27
Фондовые индексы США преимущественно снизились вчера, утратив завоеванные в начале торгов позиции.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 97,31 пункта (0,28%) и составил 34838,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 8,1 пункта (0,18%), снизившись до 4387,16... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,0489... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:20
Рубль в самом начале торгов на "Московской бирже" почти не менялся к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,91-73,12 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,0325 руб. (-2,5 коп. к уровню... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:16
Сегодня нефтяные цены стабильны после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.
Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:14
Недополученная выручка аграриев РФ в 2021/2022 сельхозгоду из-за введения плавающей пошлины на зерно и вызванного ею снижения внутренних цен составит $3,5 млрд, говорится в исследовании "Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения",... читать дальше
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03 августа 2021 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли благодаря общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках на новостях о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является... читать дальше
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