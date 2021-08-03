ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,7717 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 86,7717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,96 коп.

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-65 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 2349,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2175,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 198 млн 933 тыс. 145, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4... читать дальше

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Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР, расчетная единица МВФ) на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения глобальных ресурсов ликвидности. "Это историческое решение - самое крупное... "Это историческое решение - самое крупное... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы сегоня не показывают единой динамики в ходе торгов, рынки Гонконга и Китая падают на ожиданиях усиления контроля технологических компаний в КНР. Опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой... Опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" по РСБУ сократилась по сравнению с январем-июнем 2020 года на 10% - до 1,2 млрд рублей, следует из отчета холдинга. В частности, выручка составила 52,7 млрд рублей против 1,98 млрд рублей... В частности, выручка составила 52,7 млрд рублей против 1,98 млрд рублей... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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По итогам 2-го квартала южнокорейская компания Samsung Electronics Co. вышла на первое место среди мировых производителей микрочипов по объемам выручки, обогнав американскую компанию Intel Corp. С учетом различных перспектив развития бизнеса компаний аналитики ожидают,... С учетом различных перспектив развития бизнеса компаний аналитики ожидают,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,26 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 55,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Фондовые индексы США преимущественно снизились вчера, утратив завоеванные в начале торгов позиции. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 97,31 пункта (0,28%) и составил 34838,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 8,1 пункта (0,18%), снизившись до 4387,16... Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 97,31 пункта (0,28%) и составил 34838,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 8,1 пункта (0,18%), снизившись до 4387,16... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,0489... читать дальше

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Рубль в самом начале торгов на "Московской бирже" почти не менялся к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,91-73,12 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,0325 руб. (-2,5 коп. к уровню... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,91-73,12 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,0325 руб. (-2,5 коп. к уровню... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены стабильны после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что... Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что... читать дальше

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Недополученная выручка аграриев РФ в 2021/2022 сельхозгоду из-за введения плавающей пошлины на зерно и вызванного ею снижения внутренних цен составит $3,5 млрд, говорится в исследовании "Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения",... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли благодаря общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках на новостях о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является... читать дальше

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