ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 73,0156 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 73,0156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,32 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60085,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 349,183 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2149 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6332 руб. Минимальный курс евро составил 86,3875 руб., максимальный - 87,38 руб. Было заключено 5642... Минимальный курс евро составил 86,3875 руб., максимальный - 87,38 руб. Было заключено 5642... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2852 руб. Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,3274 руб. Было заключено 348 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,25 руб., максимальный - 11,3274 руб. Было заключено 348 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9205 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6825 руб., максимальный - 73,245 руб. Было... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший первые торги августа в зеленой зоне, завершил день на позитиве. Европейские фондовые индексы росли благодаря отчетам компаний и статданным. Европейские фондовые индексы росли благодаря отчетам компаний и статданным. Азиатские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне. Азиатские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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По итоагм 2-го квартала ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" сократило чистый убыток по РСБУ почти на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 млрд руб., сообщила компания. Выручка выросла в 4,4 раза - до 91 млрд руб. Положительное влияние на... Выручка выросла в 4,4 раза - до 91 млрд руб. Положительное влияние на... читать дальше

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К 2025 году белорусский ВВП вырастет в 1,2 раза, зарплата - в 1,5-2 раза, прогнозируют в министерстве экономики республики. "По ключевому показателю - росту экономики - уже сейчас просматриваются реальные предпосылки успешно выполнить по меньшей мере два первых... "По ключевому показателю - росту экономики - уже сейчас просматриваются реальные предпосылки успешно выполнить по меньшей мере два первых... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия выручка крупнейшего российского автодилера "Рольф" выросла в годовом выражении на 84,7%, или в 1,8 раза, до 166,904 млрд руб., следует из опубликованных компанией неаудированных данных отчетности по МСФО. Из общего оборота на продажи автомобилей... Из общего оборота на продажи автомобилей... читать дальше

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Нефтяные цены усилили падение на торгах в понедельник, теряют более 2,5%. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырьё. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырьё. Статданные по... Статданные по... читать дальше

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Приток средств нерезидентов в ОФЗ в мае-июле 2021 года составлял в среднем 40 - 50 млрд руб. ежемесячно, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России в понедельник. "Одной из причин, способствующих росту интереса к российским... "Одной из причин, способствующих росту интереса к российским... читать дальше

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Мораторий на банкротства, действовавший с апреля 2020 года по январь 2021 года в отношении наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отраслей экономики, не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям "полосу разгона" после снятия основной части... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ выросла на 56,2% - до 9,99 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 97,4 млрд руб. (+26,1%). Выручка составила 97,4 млрд руб. (+26,1%). На конец полугодия компания имела на своем балансе 27,5 млрд руб. кредитов и... На конец полугодия компания имела на своем балансе 27,5 млрд руб. кредитов и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,894 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,665 руб., максимальный - 73,24 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,665 руб., максимальный - 73,24 руб. Было... читать дальше

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Во 2-м квартале инвестиции в основной капитал в РФ выросли, по оценке ЦБ, на 12,3% в годовом выражении после повышения на 2% в 1-м квартале, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России. "Индикаторы инвестиционной активности продолжают... "Индикаторы инвестиционной активности продолжают... читать дальше

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Июльский индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние 6 месяцев,... Это минимальный уровень за последние 6 месяцев,... читать дальше

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Банк России надеется на возвращение инфляции к цели в 4% в конце 2022 года. "Решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022... "Решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022... читать дальше

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