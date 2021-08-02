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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
В РФ планируется создать 20 новых федеральных проектов
Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития, пишут...
 
ФНС поможет регионам лучше спланировать доходы бюджета
Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 г. аналитический комплекс "Налоговый потенциал" - он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов, рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник. По его словам, комплекс...
 
Уровень одобрения ипотеки упал до 4-летнего минимума
Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет. К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки. Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%,...
 
02 августа 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Июнь 2021
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Июль 2021
17:00 Объем расходов на строительство в США Июнь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
02 августа 2021 года 09:12
Орешкин: сбивать внутренними инструментами инфляцию глобального происхождения контрпродуктивно
Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что бороться внутренними инструментами с инфляцией, которая вызвана временной волной глобального спроса, контрпродуктивно - это несет "высокую цену" для экономики.

"Эта волна спроса (глобального) сейчас проходит по всей...    читать дальше
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02 августа 2021 года 09:05
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса и слабые статистические данные из Китая.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск вырос на 1,9%.

В...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:57
Добыча нефти в РФ в январе-июне снизилась на 1,7%, газа - выросла на 13,2%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2021 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 299,24 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей....    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:49
Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущих торгов
Нефть сегодня дешевеет. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения коронавируса на фоне сообщений по поводу роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии.

За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:41
"Московская биржа" допускает к торгам еще 31 иностранную акцию
"Московская биржа" с понедельника допускает к торгам еще 31 иностранную акцию.

В частности, речь идет об акциях таких компаний, как Emerson Electric, Amphenol (SPB: APH), Phillips 66, Campbell Soup Company, Paychex, NetApp Inc., Paccar Inc., Fox Corp., CME Group Inc.,...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 66,32 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 66,32 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,4 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,4 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 августа 2021 года 08:27
Американские фондовые индексы снизились в пятницу на 0,4-0,7%
Фондовые индексы США снизились в пятницу, завершив неделю потерями на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом. Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост.

Трейдеры оценивали новую порцию отчетов компаний и...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:20
Рубль слегка снижается к доллару на торгах "Московской биржи"
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,17 - 73,25 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 73,22 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 8 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 86,935 руб.

По...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 73,1811 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1811...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:14
Рост погрузки на сети РЖД в июле составил 4,1%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2021 г. увеличилась на 4,1%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. "Погрузка увеличилась на 4,1%, до 3 млн 485,1 тыс. тонн в среднем в сутки", - сказал он. В июле 2020 г., по данным собеседника...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:07
Европейские рынки акций закрылись в пятницу в минусе
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали очередную порцию корпоративной отчетности и экономических данных. Август индикаторы завершили разнонаправленной динамикой.

Экономика Франции во втором квартале 2021 года...    читать дальше
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02 августа 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1388 руб., евро - 86,9913 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 73,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,9913 руб. По сравнению с...
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02 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Объемы розничных продаж в Германии

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01 августа 2021 года 17:51
Доля немецких компаний в сегменте электромобилей в мире достигла 17%
Каждый шестой автомобиль с электроприводом в мире сегодня сходит с конвейеров немецких производителей, передает "Немецкая волна" со ссылкой на результаты исследования рынка, проведенного консалтинговой компанией PwC.

При этом доля немецких компаний в сегменте...    читать дальше
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