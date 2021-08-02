ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1388 руб., евро - 86,9913 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,9913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,89 коп.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 73,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,16 коп.

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Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что бороться внутренними инструментами с инфляцией, которая вызвана временной волной глобального спроса, контрпродуктивно - это несет "высокую цену" для экономики. "Эта волна спроса (глобального) сейчас проходит по всей... "Эта волна спроса (глобального) сейчас проходит по всей... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса и слабые статистические данные из Китая. Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск вырос на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск вырос на 1,9%. В... В... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2021 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 299,24 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей.... читать дальше

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Нефть сегодня дешевеет. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения коронавируса на фоне сообщений по поводу роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии. За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19... За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19... читать дальше

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"Московская биржа" с понедельника допускает к торгам еще 31 иностранную акцию. В частности, речь идет об акциях таких компаний, как Emerson Electric, Amphenol (SPB: APH), Phillips 66, Campbell Soup Company, Paychex, NetApp Inc., Paccar Inc., Fox Corp., CME Group Inc.,... В частности, речь идет об акциях таких компаний, как Emerson Electric, Amphenol (SPB: APH), Phillips 66, Campbell Soup Company, Paychex, NetApp Inc., Paccar Inc., Fox Corp., CME Group Inc.,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 66,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Фондовые индексы США снизились в пятницу, завершив неделю потерями на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом. Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост. Трейдеры оценивали новую порцию отчетов компаний и... Трейдеры оценивали новую порцию отчетов компаний и... читать дальше

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Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,17 - 73,25 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 73,22 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 8 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 86,935 руб. По... По... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1811... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в июле 2021 г. увеличилась на 4,1%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. "Погрузка увеличилась на 4,1%, до 3 млн 485,1 тыс. тонн в среднем в сутки", - сказал он. В июле 2020 г., по данным собеседника... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали очередную порцию корпоративной отчетности и экономических данных. Август индикаторы завершили разнонаправленной динамикой. Экономика Франции во втором квартале 2021 года... Экономика Франции во втором квартале 2021 года... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 73,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,9913 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,9913 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Каждый шестой автомобиль с электроприводом в мире сегодня сходит с конвейеров немецких производителей, передает "Немецкая волна" со ссылкой на результаты исследования рынка, проведенного консалтинговой компанией PwC. При этом доля немецких компаний в сегменте... При этом доля немецких компаний в сегменте... читать дальше

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