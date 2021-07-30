Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3056 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,255 руб., максимальный - 11,362 руб. Было заключено 524 сделки. Объем торгов составил 801,7 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,308 руб. за юань.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3056 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59736,412 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 294,187 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8526 руб. Минимальный курс евро составил 86,4675 руб., максимальный - 87,295 руб. Было заключено 7762 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,4675 руб., максимальный - 87,295 руб. Было заключено 7762 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0579 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,695 руб., максимальный - 73,4425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,695 руб., максимальный - 73,4425 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3056 руб. Минимальный курс юаня составил 11,255 руб., максимальный - 11,362 руб. Было заключено 524 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,255 руб., максимальный - 11,362 руб. Было заключено 524 сделки.... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует начать сокращать объемы выкупа активов этой осенью и завершить программу количественного смягчения (QE) в целом в марте следующего года, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. По словам... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в минусе вслед за внешними фондовыми площадками. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%,... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%,... читать дальше

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Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июле 2021 года составили 14,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 13,8%, сообщила биржа. Оборот в денежном выражении вырос... Оборот в денежном выражении вырос... читать дальше

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Французский автомобилестроительный концерн Renault SA в январе-июне 2021 года увеличил выручку на 27% и вернулся на прибыльный уровень. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в 1-м полугодии составила 368 млн евро по сравнению с чистым убытком в 7,39 млрд евро за... читать дальше

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Прибыль банковского сектора в 2021 году может достичь примерно 2,0-2,2 трлн рублей, говорится в сообщении рейтингового агентства S&P. Агентство отмечает, что этот прогноз на 30% выше предыдущих ожиданий. Негативное влияние пандемии на банковский сектор в России, как и в... Негативное влияние пандемии на банковский сектор в России, как и в... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, говорится в сообщении регулятора. "В целях снижения стимулов банков к наращиванию... "В целях снижения стимулов банков к наращиванию... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в перовом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21% и составил $2,7 млрд, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправкомиссии. По его словам, это стало... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до минимальных за пять месяцев 81,2 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор... Предварительно индикатор... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,017 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,68 руб., максимальный - 73,3975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,68 руб., максимальный - 73,3975 руб. Была... читать дальше

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ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") на внеочередном общем собрании участников 10 августа планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций, говорится в сообщении компании. Параметры программы пока не раскрываются. Параметры программы пока не раскрываются. В конце... В конце... читать дальше

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Снижение прогнозов мирового сбора зерна и урожая в РФ привели к росту цен на зерно и активизации его экспорта, сельхозпроизводители начали придерживать урожай, отмечает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. На этой неделе... На этой неделе... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. во втором квартале 2021 года получила чистую прибыль в размере $4,7 млрд - максимальную с конца 2019 года - благодаря подъему цен на энергоносители на фоне возросшего спроса. Годом ранее Exxon зафиксировала чистый убыток в... читать дальше

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