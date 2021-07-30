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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,017 руб.
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30 июля 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,017 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,017 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,68 руб., максимальный - 73,3975 руб. Была заключена 15841 сделка. Объем торгов составил 55320 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,95 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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