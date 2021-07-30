30 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.08 по 08.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.08.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2021
|02.08.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2021
|02.08.2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2021
|03.08.2021
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2021
|03.08.2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2021
|03.08.2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2021
|04.08.2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июнь 2021
|04.08.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июнь 2021
|04.08.2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июль 2021
|04.08.2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2021
|04.08.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2021
|04.08.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 июля
|05.08.2021
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2021
|05.08.2021
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2021
|05.08.2021
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июнь 2021
|05.08.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июля
|05.08.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июля
|06.08.2021
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2021
|06.08.2021
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2021
|06.08.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2021
|06.08.2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2021
|06.08.2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2021
|06.08.2021
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2021
|06.08.2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2021
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 02.08 по 08.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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