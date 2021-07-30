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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 июля в размере 73,1388 руб.
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ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Уровень одобрения ипотеки упал до 4-летнего минимума
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Кто войдет в СП по развитию Единой биометрической системы
В СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо "Ростелекома" и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков, пишет "Коммерсант". 28 июля состоялось совещание ЦБ с крупными банками, на котором обсуждалось создание последними СП с...
 
Виноделы просят ввести мораторий на действие нового закона о классификации вин
Сразу несколько отраслевых объединений российских виноделов обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают ввести мораторий или переходный период в действии федерального закона №345-ФЗ, который установил новые требования...
 
30 июля 2021 года 13:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 июля в размере 73,1388 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 73,1388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,16 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 июля 2021 года 17:53
"РГ Лизинг" 10 августа планирует утвердить программу облигаций
ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") на внеочередном общем собрании участников 10 августа планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.

Параметры программы пока не раскрываются.

В конце...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:52
Снижение прогнозов мирового сбора зерна и урожая в РФ привели к росту цен на зерно - эксперт
Снижение прогнозов мирового сбора зерна и урожая в РФ привели к росту цен на зерно и активизации его экспорта, сельхозпроизводители начали придерживать урожай, отмечает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

На этой неделе...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:45
Exxon получила во 2-м квартале чистую прибыль в $4,7 млрд против убытка годом ранее
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. во втором квартале 2021 года получила чистую прибыль в размере $4,7 млрд - максимальную с конца 2019 года - благодаря подъему цен на энергоносители на фоне возросшего спроса. Годом ранее Exxon зафиксировала чистый убыток в...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:38
Разрешенный уровень добычи нефти Россией с мая 2022 года по сделке ОПЕК+ составит 10,5 млн б/с
Разрешенный уровень добычи нефти Россией с мая 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составит 10,5 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В мае следующего года, если на 400 тыс. б/с поднимать (добычу ОПЕК+ ) и у нас будет доля 100 тыс. б/с, мы выйдем...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:21
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают новую порцию отчетов компаний и статистические данные. При этом основные индексы могут завершить месяц уверенным подъемом.

"На рынке в последние недели было довольно много...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:16
"Мосэнерго" увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии в полтора раза
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 г. выросла на 49,5%, или в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 29,4%, до 23,2 млрд руб., сообщила компания.

Выручка за период...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 02.08 по 08.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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30 июля 2021 года 17:13
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мираторг финанс" на 100 млрд рублей
Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Мираторг финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи.

Программе присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:09
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, сообщает Минэнерго РФ.

"В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики - для...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:01
Чистая прибыль Colgate-Palmolive во 2-м квартале выросла на 10,7%
Чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале 2021 года увеличилась на 10,7% и составила $703 млн по сравнению с $635 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла на 12%, до...    читать дальше
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30 июля 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 2 по 9 августа
В воскресенье, 8 августа, в Японии праздник - День гор.

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30 июля 2021 года 16:53
Снижение ВВП Канады в мае замедлилось до 0,3%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в мае 2021 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал снижение на 0,5%, сообщает Статистическое управление страны. Общая экономическая активность остается на 2% ниже уровня,...    читать дальше
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30 июля 2021 года 16:46
"Татнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии в 3,3 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась в 1,6 раза - до 498,9 млрд рублей, себестоимость - на 58%, до 360,1 млрд...
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30 июля 2021 года 16:44
ВЭБ разместил почти 2% выпуска краткосрочных облигаций на 396,1 млн рублей
Б разместил 1,98% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К328 на 396,1 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Ставка купона установлена в размере 6,16% годовых.

Срок обращения облигаций, согласно документам,...    читать дальше
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30 июля 2021 года 16:39
Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно
Цены на нефть эталонных марок меняются без единой динамики на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели.

"Цены на нефть немного ослабли из-за осторожных настроений на Азиатско-Тихоокеанских рынках на фоне опасений инвесторов по поводу...    читать дальше
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30 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 июля по 6 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 31 июля по 6 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций.

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Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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