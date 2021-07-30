ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 июля в размере 73,1388 руб.

Параметры программы пока не раскрываются.

ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") на внеочередном общем собрании участников 10 августа планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.

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Снижение прогнозов мирового сбора зерна и урожая в РФ привели к росту цен на зерно и активизации его экспорта, сельхозпроизводители начали придерживать урожай, отмечает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

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Разрешенный уровень добычи нефти Россией с мая 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составит 10,5 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают новую порцию отчетов компаний и статистические данные. При этом основные индексы могут завершить месяц уверенным подъемом.

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Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 г. выросла на 49,5%, или в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 29,4%, до 23,2 млрд руб., сообщила компания.

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В течение ближайшей недели с 02.08 по 08.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Мираторг финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи.

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Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, сообщает Минэнерго РФ.

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В воскресенье, 8 августа, в Японии праздник - День гор.

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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась в 1,6 раза - до 498,9 млрд рублей, себестоимость - на 58%, до 360,1 млрд...