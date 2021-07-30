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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 86,9913 руб.
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30 июля 2021 года 13:31
ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 86,9913 руб.
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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 86,9913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,89 коп. Это автоматическое сообщение.
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30 июля 2021 года 17:53
ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") на внеочередном общем собрании участников 10 августа планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций, говорится в сообщении компании. Параметры программы пока не раскрываются. В конце... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:52
Снижение прогнозов мирового сбора зерна и урожая в РФ привели к росту цен на зерно и активизации его экспорта, сельхозпроизводители начали придерживать урожай, отмечает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. На этой неделе... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:45
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. во втором квартале 2021 года получила чистую прибыль в размере $4,7 млрд - максимальную с конца 2019 года - благодаря подъему цен на энергоносители на фоне возросшего спроса. Годом ранее Exxon зафиксировала чистый убыток в... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:38
Разрешенный уровень добычи нефти Россией с мая 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составит 10,5 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В мае следующего года, если на 400 тыс. б/с поднимать (добычу ОПЕК+ ) и у нас будет доля 100 тыс. б/с, мы выйдем... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:21
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают новую порцию отчетов компаний и статистические данные. При этом основные индексы могут завершить месяц уверенным подъемом. "На рынке в последние недели было довольно много... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:16
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 г. выросла на 49,5%, или в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 29,4%, до 23,2 млрд руб., сообщила компания. Выручка за период... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 02.08 по 08.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:13
Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Мираторг финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:09
Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, сообщает Минэнерго РФ. "В ходе прошедших консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики - для... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:01
Чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале 2021 года увеличилась на 10,7% и составила $703 млн по сравнению с $635 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла на 12%, до... читать дальше
.30 июля 2021 года 17:00
В воскресенье, 8 августа, в Японии праздник - День гор. Это автоматическое сообщение.
.30 июля 2021 года 16:53
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в мае 2021 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал снижение на 0,5%, сообщает Статистическое управление страны. Общая экономическая активность остается на 2% ниже уровня,... читать дальше
.30 июля 2021 года 16:46
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась в 1,6 раза - до 498,9 млрд рублей, себестоимость - на 58%, до 360,1 млрд...
.30 июля 2021 года 16:44
Б разместил 1,98% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К328 на 396,1 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 6,16% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше
.30 июля 2021 года 16:39
Цены на нефть эталонных марок меняются без единой динамики на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели. "Цены на нефть немного ослабли из-за осторожных настроений на Азиатско-Тихоокеанских рынках на фоне опасений инвесторов по поводу... читать дальше
.30 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 31 июля по 6 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 31 июля по 6 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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