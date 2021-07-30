Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -274,2 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июля по данным на начало операционного дня выросло до -274,2 млрд руб.

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Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 13,7%. Эксперты в... Эксперты в... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в июле 2021 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В июне годовая инфляция в еврозоне составляла 1,9%. Эксперты в среднем ожидали ускорения... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в июне 2021 года снизилась до 7,7% с пересмотренных 8% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали ее сохранение на ранее объявленном майском уровне... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают очередную порцию корпоративной отчетности и экономических данных. Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими... Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими... читать дальше

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Экономика Германии во втором квартале увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3319 руб. Минимальный курс юаня составил 11,292 руб., максимальный - 11,3599 руб. Была заключена 61 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,292 руб., максимальный - 11,3599 руб. Была заключена 61 сделка.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 тыс. 564 случая, умерли за сутки 794 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1388 руб. По... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-62 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9502% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,06% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,06% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Доллар США и евро на торгах "Московской биржи" перешли к снижению. Курс доллара опустился ниже 73 руб. впервые с 1 июля, евро торгуется ниже 87 руб. Курс доллара США составил 72,9925 руб. в 11:06 мск, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов и на 20... Курс доллара США составил 72,9925 руб. в 11:06 мск, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов и на 20... читать дальше

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Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, вернулась к чистой прибыли в первом полугодии 2021 года и спрогнозировала сокращение потерь, связанных с COVID-19, в ближайшие месяцы благодаря проведению кампаний по вакцинации по всему... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 23 июля составил 14 млрд 211,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 16 июля денежная база в России равнялась 14 млрд 246 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,24%, или на 34,4 млрд... На 16 июля денежная база в России равнялась 14 млрд 246 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,24%, или на 34,4 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль UniCredit SpA, крупнейшего банка Италии, увеличилась во втором квартале 2021 года в 2,5 раза и составила 1,03 млрд евро по сравнению с 420 млн евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 720 млн евро, согласно... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. во втором квартале увеличилась на 48,4% и составила $7,778 млрд, или $15,12 в расчете на акцию, по сравнению с $5,243 млрд, или $10,3 на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. Как... Как... читать дальше

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Российские власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято. В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и... В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в июне увеличились на 0,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, они выросли по итогам 4-го месяца подряд, но темпы подъема существенно замедлились по сравнению с пересмотренными 8,3% в мае и... читать дальше

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