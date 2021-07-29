Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2063 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0425 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было заключено 35860 сделок. Объем торгов составил 143301,17 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,0475 руб. за доллар США.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2063 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60030,599 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 531,158 млрд руб., или на...

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РСХБ планирует 2 августа с 11:00 до 12:00 МСК провести сбор заявок на приобретение выпуска 3-летних облигаций серии БO-01RS-P объемом $100 млн, говорится в сообщении банка. Организатором РСХБ выступит самостоятельно. Организатором РСХБ выступит самостоятельно. Техразмещение запланировано на 3... Техразмещение запланировано на 3... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3334 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3089 руб., максимальный - 11,353 руб. Было заключено 287 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3089 руб., максимальный - 11,353 руб. Было заключено 287 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9242 руб. Минимальный курс евро составил 86,75 руб., максимальный - 87,295 руб. Было заключено 5666 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,75 руб., максимальный - 87,295 руб. Было заключено 5666 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2063 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0425 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0425 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила 3-летние облигации ООО "Промомед ДМ" серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей в сектор Рынка инноваций и инвестиций, сообщается на сайте биржи. Рынок инноваций и инвестиций - биржевая площадка, созданная "Мосбиржей" и "Роснано" для... Рынок инноваций и инвестиций - биржевая площадка, созданная "Мосбиржей" и "Роснано" для... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 июля 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (12-18 июля) рост составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 5,2%. По данным Росстата, к 26... По данным Росстата, к 26... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в зеленой зоне, и завершил четверг на позитиве. Европейские фондовые индексы росли на отчетах компаний, итогах заседания ФРС. Европейские фондовые индексы росли на отчетах компаний, итогах заседания ФРС. Азиатские фондовые рынки выросли, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной... Азиатские фондовые рынки выросли, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной... читать дальше

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По итогам 2-го квартала т.г. выручка французского производителя продуктов питания и напитков Danone SA увеличилась на 3,6% по сравнению с показателем за 2-йквартал 2020 года, до 6,171 млрд евро. Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте компании, аналитики в... Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте компании, аналитики в... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00423-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00423-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации... В рамках бессрочной программы облигации... читать дальше

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В 1-м полугодии чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ выросла на треть - до 145 млрд руб., следует из отчёта компании. Выручка компании за отчетный период выросла в 5 раз и составила 911,4 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла в 5 раз и составила 911,4 млрд руб. Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 9,3 млрд руб. до 668,8... Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 9,3 млрд руб. до 668,8...

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Сбербанк вновь вернулся к ориентиру по прибыли в 1 трлн рублей, допускает достижения этого уровня в 2021 году. Как говорится в сообщении банка в Telegram, "1 трлн рублей чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 года". Как говорится в сообщении банка в Telegram, "1 трлн рублей чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 года". Стратегия Сбербанка на... Стратегия Сбербанка на... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций Московского кредитного банка серии 001P-04 со сроком обращения 4 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В объемом $550 млн кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse Group AG упала на 78%, или в 4,6 раза, и составила 253 млн швейцарских франков ($278 млн) по сравнению с 1,16 млрд франков за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "МИнБанк" до уровня "BBB(RU)", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Повышение кредитного рейтинга МИнБанка, по мнению АКРА, отражает улучшение оценки... Повышение кредитного рейтинга МИнБанка, по мнению АКРА, отражает улучшение оценки... читать дальше

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