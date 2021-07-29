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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 86,8624 руб.
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29 июля 2021 года 12:35
ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 86,8624 руб.
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29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 86,8624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,49 коп. Это автоматическое сообщение.
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29 июля 2021 года 15:35
Нефтяные цены в ходе торгов продолжают повышаться на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 мск составляла $75,08 за баррель, что на $0,34 (0,45%) выше цены на закрытие... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:34
ООО "Торговый дом Синтеком" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:30
В пятницу, 30 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,1 млрд руб.
В пятницу, 30 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:30
В пятницу, 30 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 65,89 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:24
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. сократила чистую прибыль примерно вдвое во 2-м квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель совпал с прогнозами, а выручка превзошла ожидания рынка. Как говорится в сообщении Merck, чистая прибыль в... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:18
ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4281,39 (+23,21) руб./грамм; на серебро - 59,89 (+1,21) руб./грамм; на платину - 2534,31 (+32,84) руб./грамм; на палладий - 6226,37 (+51,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.29 июля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8618 руб. Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,1225 руб. Было заключено 2800... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:10
Две южнокорейские компании - Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions - договорились построить завод по производству аккумуляторов в Индонезии стоимостью $1,1 млрд, говорится в сообщении автопроизводителя. Эти компании в среду в Сеуле подписали меморандум о... читать дальше
.29 июля 2021 года 15:00
Объем IPO на российском рынке должен составлять не меньше $300 млн, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов, доля которых в торгах акциями остается еще большой, считает директор департамента по работе с эмитентами "Московской биржи" Наталья Логинова. "Физики играют... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодара на уровне "ruA", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. На долю города приходится более 45% ВРП Краснодарского края, треть промышленных предприятий, 70%... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:50
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:48
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,06 пункта (0,398%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3797,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3803,8 (+0,57%) пункта,... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:39
Чистая прибыль пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) во втором квартале текущего года выросла в 5,3 раза и составила $1,86 млрд против $351 млн за аналогичный период предыдущего года. Выручка увеличилась на 31,6% - до $13,54 млрд по сравнению с... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:25
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (ранее - МОЭСК) в январе-июне составила 10,36 млрд руб., что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Выручка компании за период увеличилась на 15,6%, до 90,28 млрд руб. В... читать дальше
.29 июля 2021 года 14:14
За полугодие доля "МосБиржи" в торгах бумагами российских эмитентов с двойным листингом выросла до 82% по сравнению с 18% у LSE
Доля "Московской биржи" в торгах акциями российских эмитентов с двойным листингом на конец июня 2021 года составила 82% по сравнению с 18-процентной долей Лондонской фондовой биржи (LSE), следует из презентации "Мосбиржи" для журналистов. На конец 2020 года эта... читать дальше
.29 июля 2021 года 13:47
Совокупная выручка Mail.ru Group во 2-м квартале 2021 года увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,99 млрд рублей, сообщила компания. Показатель EBITDA составил 6,66 млрд руб., что на 10,5% меньше по сравнению со 2-м кварталом 2020... читать дальше
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