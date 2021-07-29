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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,326 руб.
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29 июля 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,326 руб.

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29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,326 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,31 руб., максимальный - 11,3699 руб. Было заключено 64 сделки. Объем торгов составил 274,61 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,326 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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