Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,326 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,31 руб., максимальный - 11,3699 руб. Было заключено 64 сделки. Объем торгов составил 274,61 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,326 руб. за юань.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,326 руб.

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В пятницу, 30 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 5,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 30 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 65,89 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американская фармацевтическая компания Merck & Co. сократила чистую прибыль примерно вдвое во 2-м квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель совпал с прогнозами, а выручка превзошла ожидания рынка. Как говорится в сообщении Merck, чистая прибыль в... Как говорится в сообщении Merck, чистая прибыль в... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4281,39 (+23,21) руб./грамм; на серебро - 59,89 (+1,21) руб./грамм; на платину - 2534,31 (+32,84) руб./грамм; на палладий - 6226,37 (+51,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8618 руб. Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,1225 руб. Было заключено 2800... Минимальный курс евро составил 86,7325 руб., максимальный - 87,1225 руб. Было заключено 2800... читать дальше

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Две южнокорейские компании - Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions - договорились построить завод по производству аккумуляторов в Индонезии стоимостью $1,1 млрд, говорится в сообщении автопроизводителя. Эти компании в среду в Сеуле подписали меморандум о... Эти компании в среду в Сеуле подписали меморандум о... читать дальше

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Объем IPO на российском рынке должен составлять не меньше $300 млн, чтобы заинтересовать иностранных инвесторов, доля которых в торгах акциями остается еще большой, считает директор департамента по работе с эмитентами "Московской биржи" Наталья Логинова. "Физики играют... "Физики играют... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодара на уровне "ruA", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. На долю города приходится более 45% ВРП Краснодарского края, треть промышленных предприятий, 70%... На долю города приходится более 45% ВРП Краснодарского края, треть промышленных предприятий, 70%... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает... Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,06 пункта (0,398%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3797,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3803,8 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) во втором квартале текущего года выросла в 5,3 раза и составила $1,86 млрд против $351 млн за аналогичный период предыдущего года. Выручка увеличилась на 31,6% - до $13,54 млрд по сравнению с... Выручка увеличилась на 31,6% - до $13,54 млрд по сравнению с... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (ранее - МОЭСК) в январе-июне составила 10,36 млрд руб., что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Выручка компании за период увеличилась на 15,6%, до 90,28 млрд руб. В... Выручка компании за период увеличилась на 15,6%, до 90,28 млрд руб. В... читать дальше

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Доля "Московской биржи" в торгах акциями российских эмитентов с двойным листингом на конец июня 2021 года составила 82% по сравнению с 18-процентной долей Лондонской фондовой биржи (LSE), следует из презентации "Мосбиржи" для журналистов. На конец 2020 года эта... На конец 2020 года эта... читать дальше

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Совокупная выручка Mail.ru Group во 2-м квартале 2021 года увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,99 млрд рублей, сообщила компания. Показатель EBITDA составил 6,66 млрд руб., что на 10,5% меньше по сравнению со 2-м кварталом 2020... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Пересвет" до уровня ruВВВ-. По рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ+ со "стабильным" прогнозом Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) улучшил прогноз операционной рентабельности продаж на 2021 год, вернувшись на прибыльный уровень во втором квартале и зафиксировав рост выручки на 64%. Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль после уплаты налогов в апреле-июне... читать дальше

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