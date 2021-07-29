29 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2021
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июля
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июля
Это автоматическое сообщение.
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29 июля 2021 года 08:47
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция, вероятно, "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал он в... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:39
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июне 2021 года увеличился на 73,6% по сравнению с июнем 2020 года, до 149,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
По сравнению с предыдущим месяцем оборот предприятий общепита в июне снизился на... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:32
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25%... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,76 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 55,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 7,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 июля 2021 года 08:25
Объем жилищного строительства в РФ в июне 2021 года составил 7,7 млн кв. м, увеличившись на 34,9% к июню прошлого года и подскочив более чем в 1,5 раза по сравнению с маем текущего года, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
За первое полугодие 2021... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4687... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" были незначительными.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,47 руб. (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:14
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду на фоне позитивной корпоративной отчетности.
Доверие потребителей к экономике Германии останется без изменений в августе на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и отсутствия прогресса в... читать дальше
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29 июля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 73,6088 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,83 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 86,9173 руб. По сравнению с...
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29 июля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Цены производителей во Франции
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28 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59499,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 435,732 млрд руб., или на...
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28 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8798 руб.
Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,18 руб. Было заключено 5640 сделок.... читать дальше
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28 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 73,8225 руб. Было заключено... читать дальше
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