ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 73,6088 руб.,евро - 86,9173 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 86,9173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,46 коп.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 73,6088 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,83 коп.

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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция, вероятно, "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал он в... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июне 2021 года увеличился на 73,6% по сравнению с июнем 2020 года, до 149,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). По сравнению с предыдущим месяцем оборот предприятий общепита в июне снизился на... По сравнению с предыдущим месяцем оборот предприятий общепита в июне снизился на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25%... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,76 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 55,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 7,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Объем жилищного строительства в РФ в июне 2021 года составил 7,7 млн кв. м, увеличившись на 34,9% к июню прошлого года и подскочив более чем в 1,5 раза по сравнению с маем текущего года, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). За первое полугодие 2021... За первое полугодие 2021... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4687... читать дальше

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Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" были незначительными. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,47 руб. (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,73 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,47 руб. (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду на фоне позитивной корпоративной отчетности. Доверие потребителей к экономике Германии останется без изменений в августе на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и отсутствия прогресса в... Доверие потребителей к экономике Германии останется без изменений в августе на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и отсутствия прогресса в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 73,6088 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 86,9173 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 86,9173 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Цены производителей во Франции Цены производителей во Франции ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59499,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 435,732 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8798 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,18 руб. Было заключено 5640 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,18 руб. Было заключено 5640 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 73,8225 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 73,8225 руб. Было заключено... читать дальше

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