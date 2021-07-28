Запасы нефти в США упали за период с 16 июля по 23 июля на 4089 тыс. баррелей, бензина - упали на 2253 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1241 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 2253 тыс. баррелей и составили 234,161 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

28 июля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4089 тыс. баррелей - до 435,598 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59499,441 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 435,732 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8798 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,18 руб. Было заключено 5640 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,18 руб. Было заключено 5640 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 73,8225 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,39 руб., максимальный - 73,8225 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3024 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2849 руб., максимальный - 11,352 руб. Была заключена 431 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,2849 руб., максимальный - 11,352 руб. Была заключена 431 сделка.... читать дальше

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Тинькофф банк увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд рублей до 200 млрд рублей, соответствующие изменения зарегистрировала в среду "Московская биржа" (MOEX: MOEX). В эмиссионных документах банка также говорится, что эмитент в рамках программы сможет... В эмиссионных документах банка также говорится, что эмитент в рамках программы сможет... читать дальше

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Общая численность безработных в России в июне 2021 года составила 3 млн 579 тыс. человек, что на 106 тыс. меньше, чем в мае этого года, , сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Снижение числа безработных фиксируется десятый месяц подряд. Показатель... Снижение числа безработных фиксируется десятый месяц подряд. Показатель... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2021 года составил 3,3% в годовом выражении после повышения на 7,8% в апреле, 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июне 2021 года снизился на 0,8% по сравнению с июнем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в июне 2021 года вырос на 10,9% по сравнению с маем 2020 года, до 3 трлн 185,4 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В мае показатель взлетел на 27,2% в апреле - на 35,1%. Такой скачок в мае и апреле объясняется... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июне 2021 года вырос на 12% в годовом выражении после повышения на 14,6% в мае, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м полугодии 2021 года выпуск по базовым видам деятельности... читать дальше

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Потребительские цены за неделю не изменились - Росстат Потребительские цены в РФ за период с 20 по 26 июля 2021 г. не изменились сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 13 по 19 июля ) цены снизились на 0,01%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,38%, с начала года - на... С начала июля потребительские цены выросли на 0,38%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью в ожидании итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике В среду в Азии преобладало снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai... В среду в Азии преобладало снижение индексов вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по РСБУ в 1-м полугодии 2021 г. выросла на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,9 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 6,4%, до 21,6 млрд руб., говорится в сообщении ОГК-2. Выручка составила... Выручка составила... читать дальше

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"НОВАТЭК" заплатил "Газпром нефти" 1,6 млрд руб. за долю в 49% в совместном предприятии по Северо-Врангелевскому шельфовому участку, сообщается в отчете "НОВАТЭКА". "В июне 2021 года группа заключила соглашение о приобретении у ПАО "Газпром нефть" 49%-ной доли участия в... "В июне 2021 года группа заключила соглашение о приобретении у ПАО "Газпром нефть" 49%-ной доли участия в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ" кипрской неоперационной холдинговой компании Stanpeak Ltd. LLC, которая является мажоритарным акционером российского САО "РЕСО-Гарантия". Как сообщается... Как сообщается... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах топлива в стране за неделю. Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики продолжают ограничивать рост... Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики продолжают ограничивать рост... читать дальше

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