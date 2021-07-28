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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 16 июля по 23 июля на 4089 тыс. баррелей, бензина - упали на 2253 тыс. баррелей
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28 июля 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 16 июля по 23 июля на 4089 тыс. баррелей, бензина - упали на 2253 тыс. баррелей
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28 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4089 тыс. баррелей - до 435,598 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2253 тыс. баррелей и составили 234,161 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3088 тыс. баррелей, достигнув 137,912 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1241 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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