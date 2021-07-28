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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне в России замедлился до 10,4%
В июне рост промпроизводства в РФ замедлился до 10,4% после 12,3% в мае, сообщил Росстат. По отношению к июню "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,3%. За полугодие промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в этом году до 4,4%
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе. Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост в 2022 году -...
 
Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
Минфин РФ вышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья. Министерство разработало законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса". Речь в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории...
 
Российские садоводы опасаются банкротства предприятий отрасли
Российские садоводы предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках банкротства предприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов, пишет "Коммерсант". Письмо 22 июля направили руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации...
 
28 июля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июль 2021
09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Июль 2021
11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Июль 2021
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Июнь 2021
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Июнь 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 17 по 23 июля
21:00 Процентная ставка ФРС Июль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
28 июля 2021 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июля
ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4258,18 (-8,68) руб./грамм; на серебро - 58,68 (-0,95) руб./грамм; на платину - 2501,47 (+1,4) руб./грамм; на палладий - 6174,4 (-53,23) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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28 июля 2021 года 15:06
Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" планируется в размере 9,2 млрд евро
Общий объем внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2" планируется в размере около 9,2 млрд евро, сообщил "НОВАТЭК" в своей отчетности.

Компания напоминает, что в апреле 2021 года "Арктик СПГ 2" подписал договор с синдикатом российских банков (ВЭБ, Сбербанк,...    читать дальше
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28 июля 2021 года 15:04
"Промомед ДМ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 1,5 млрд рублей на уровне 9,45%
ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Это соответствует доходности к погашению в размере 9,67%...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:58
"Эксперт РА" присвоило лизинговой компании "МСБ-Лизинг" рейтинг на уровне "ruВВ" с позитивным прогнозом
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "МСБ-Лизинг" на уровне "ruВВ", по рейтингу установлен "позитивный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

По мнению агентства, рейтинг компании обусловлен слабыми рыночными...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:56
ЦБ готов дать возможность биржам регистрировать выпуски облигаций для квалинвесторов
Банк России готов дать возможность биржам регистрировать выпуски облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, говорится в проекте для общественного обсуждения "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов"...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,43 пункта (0,681%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3758,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3764,82 (+0,85%) пункта,...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:43
Пассажиропоток "Внуково" в 1-м полугодии снизился на 25,9% к "доковидному" 2019 году
Пассажиропоток "Внуково" в 1-м полугодии 2021 г. упал на 25,9% к "доковидному" 2019 г., до 7,946 млн человек (включая детей до двух лет), следует из данных Росавиации. По сравнению с 1-м полугодием 2020 г., когда перевозки были существенно ограничены из-за COVID-19, рост...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:25
Квартальная выручка "Яндекса" выросла в 1,7 раза
28 июля. FINMARKET.RU -Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP во 2-м квартале 2021 года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. "Яндекс" представил финансовые результаты на сопоставимой...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:17
Чистая прибыль BASF во 2-м квартале составила 1,65 млрд евро против убытка годом ранее
Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года.

Чистая прибыль в апреле-июне составила 1,65 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 878 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:08
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть продолжают плюсовать на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе.

Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики...    читать дальше
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28 июля 2021 года 14:01
Прибыль Nissan в 1-м финквартале стала сюрпризом для аналитиков
По итогам 1-го финквартала, завершившемся 30 июня, чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor Co. составила 114,53 млрд иен ($1,04 млрд) по сравнению с убытком в 285,59 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода, говорится в сообщении компании. Эксперты,...    читать дальше
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28 июля 2021 года 13:56
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26237 на аукционе – 7,02%, размещены бумаги на 70,54 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 98,8359% от номинала, что соответствует доходности 7,02% годовых, говорится в сообщении Московской биржи.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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28 июля 2021 года 13:52
ЦБ РФ хочет расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС
Банк России планирует расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов",...    читать дальше
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28 июля 2021 года 13:44
Рост благосостояния американцев за время пандемии составил 16%
Благосостояние американцев выросло на $19 трлн с 2019 года, сообщает MarketWatch со ссылкой на обзор аналитиков Oxford Economics, подготовленный на основании данных Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как отмечается в сообщении, ФРС оценивает благосостояние...    читать дальше
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28 июля 2021 года 13:34
Выдача автокредитов за июнь снизилась на 4,2%
В июне 2021 года выдача автокредитов снизилась на 4,2% - до 84,9 тыс. по сравнению с 88,7 тыс. в мае 2021 года, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в сравнении с рекордным апрелем текущего года падение составило 21,3%.

Вместе с...    читать дальше
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28 июля 2021 года 13:23
За полугодие рост несырьевого экспорта РФ составил 30% к 2020 г. и 23% - к доковидному 2019 г.
В 1-м полугодии т.г. объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), по предварительным оценкам Российского экспортного центра (РЭЦ), увеличился к аналогичному периоду 2020 года на 30% и превысил $82 млрд.

"Основными драйверами экспортного роста по-прежнему остаются...    читать дальше
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