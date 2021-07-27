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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне в России замедлился до 10,4%
В июне рост промпроизводства в РФ замедлился до 10,4% после 12,3% в мае, сообщил Росстат. По отношению к июню "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,3%. За полугодие промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в этом году до 4,4%
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе. Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост в 2022 году -...
 
При продаже жилья надо будет информировать о стоимости ЖКУ
Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате...
 
В РФ создадут систему бронирования туристических услуг
В правительстве начали обсуждать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. Документ на прошлой неделе был разослан членам правительственной комиссии по развитию туризма. В общей сложности в нем 116 пунктов, в...
 

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27 июля 2021 года 21:09
Общий спрос на бонды ВЭБа объемом $550 млн превысил $650 млн
Общий спрос российских инвесторов на 5-летний выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых,...    читать дальше
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27 июля 2021 года 20:04
ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на $550 млн на уровне 3,38%
ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В объемом $550 млн на уровне 3,38% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 3,41% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с...    читать дальше
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27 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 июля выросла на 0,47% и составила 59063,709 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59063,709 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 275,294 млрд руб., или на...
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27 июля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3283 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3283 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,3939 руб. Было заключено 328 сделок....    читать дальше
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27 июля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7517 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7517 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 73,945 руб. Было заключено...    читать дальше
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27 июля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9877 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9877 руб.

Минимальный курс евро составил 86,8675 руб., максимальный - 87,32 руб. Было заключено 5427...    читать дальше
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27 июля 2021 года 19:14
Сбербанк разместил два выпуска инвестоблигаций на 278,3 млн рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 26,2% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-451R на 261,989 млн рублей и 1,63% выпуска инвестоблигаций серии ИОС-FIVE-asn_PRT-3Y-001Р-453R на 16,3 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Номинальный объем выпусков...    читать дальше
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27 июля 2021 года 19:00
Экспорт нефти из РФ в январе-мае сократился на 16,9% - Росстат
В январе-мае т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 16,9% по сравнению с январем-маем 2020 года и составил 87,7 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В мае т.г. по сравнению...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:59
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "РВК-Инвест" на уровне "ruA+" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "РВК-Инвест" на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

ООО "РВК-Инвест" входит в группу "Росводоканал" и является собственником большей части...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:57
Индексы МосБиржи и РТС снизились на полпроцента
Российский рынок акций, начавший торги в зеленой зоне, завершил вторник снижением.

Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали понижательный тренд.

Азиатские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам торгов, но Китай и Гонконг в минусе 3-й...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:48
"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2021-2022 сельхозгоду
Аналитическая компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начался в июле) на 1,3 млн тонн - до 37,1 млн тонн.

Оценка экспорта была скорректирована после снижения прогноза по урожаю пшеницы - до 82,3 млн тонн с...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:44
ВЭБ установил объем размещения бондов в размере $550 млн
ВЭБ.РФ повысил объем размещения 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В с $500 млн до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:41
ЦБ стал использовать данные БКИ для оценки долговой нагрузки населения
Банк России внес изменения в методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне, повысив точность расчета коэффициента обслуживания долга (КОД) за счет использования обезличенных данных бюро кредитных историй (БКИ) по отдельным кредитам и заемщикам, говорится в сообщении...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:33
В 1-м полугодии пассажиропоток "Шереметьево" упал на 51% к "доковидному" 2019 году
В январе-июне пассажиропоток "Шереметьево" упал на 51% к "доковидному" 2019 г., до 11,4 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения аэропорта. На внутренних линиях обслужено 8,87 млн человек, на международных - 2,5 млн.

В сравнении с 1-м полугодием...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:25
Июльский индекс потребдоверия в США достиг 16-месячного максимума
В июле индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129,1 пункта - максимального уровня за последние 16 месяцев, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

В июне, согласно пересмотренным данным, значение...    читать дальше
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27 июля 2021 года 18:09
Петербургский завод Nissan на четверть увеличил производство в январе-июне
В январе-июне т.г. завод Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") выпустил почти 20 тыс. автомобилей, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба завода.

Часть выпущенных на заводе автомобилей экспортируются в...    читать дальше
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