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27 июля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,941 руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,941 руб. Минимальный курс евро составил 86,85 руб., максимальный - 87,125 руб. Было заключено 2577 сделок. Объем торгов составил 15702,93 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,955 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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