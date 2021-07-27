Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июля

27 июля. FINMARKET.RU -РФ с 28 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4266,86 (-40,7) руб./грамм; на серебро - 59,63 (-0,8) руб./грамм; на платину - 2500,07 (-25,17) руб./грамм; на палладий - 6227,63 (-140,27) руб./грамм.

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Общий спрос российских инвесторов на 5-летний выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых,... читать дальше

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ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В объемом $550 млн на уровне 3,38% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 3,41% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 3,41% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с... Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59063,709 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 275,294 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3283 руб. Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,3939 руб. Было заключено 328 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,3939 руб. Было заключено 328 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7517 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 73,945 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 73,945 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9877 руб. Минимальный курс евро составил 86,8675 руб., максимальный - 87,32 руб. Было заключено 5427... Минимальный курс евро составил 86,8675 руб., максимальный - 87,32 руб. Было заключено 5427... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 26,2% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-451R на 261,989 млн рублей и 1,63% выпуска инвестоблигаций серии ИОС-FIVE-asn_PRT-3Y-001Р-453R на 16,3 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпусков... Номинальный объем выпусков... читать дальше

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В январе-мае т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 16,9% по сравнению с январем-маем 2020 года и составил 87,7 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В мае т.г. по сравнению... В мае т.г. по сравнению... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "РВК-Инвест" на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. ООО "РВК-Инвест" входит в группу "Росводоканал" и является собственником большей части... ООО "РВК-Инвест" входит в группу "Росводоканал" и является собственником большей части... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в зеленой зоне, завершил вторник снижением. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали понижательный тренд. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали понижательный тренд. Азиатские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам торгов, но Китай и Гонконг в минусе 3-й... Азиатские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам торгов, но Китай и Гонконг в минусе 3-й... читать дальше

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Аналитическая компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начался в июле) на 1,3 млн тонн - до 37,1 млн тонн. Оценка экспорта была скорректирована после снижения прогноза по урожаю пшеницы - до 82,3 млн тонн с... Оценка экспорта была скорректирована после снижения прогноза по урожаю пшеницы - до 82,3 млн тонн с... читать дальше

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ВЭБ.РФ повысил объем размещения 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В с $500 млн до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше

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Банк России внес изменения в методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне, повысив точность расчета коэффициента обслуживания долга (КОД) за счет использования обезличенных данных бюро кредитных историй (БКИ) по отдельным кредитам и заемщикам, говорится в сообщении... читать дальше

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В январе-июне пассажиропоток "Шереметьево" упал на 51% к "доковидному" 2019 г., до 11,4 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения аэропорта. На внутренних линиях обслужено 8,87 млн человек, на международных - 2,5 млн. В сравнении с 1-м полугодием... В сравнении с 1-м полугодием... читать дальше

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В июле индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129,1 пункта - максимального уровня за последние 16 месяцев, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В июне, согласно пересмотренным данным, значение... В июне, согласно пересмотренным данным, значение... читать дальше

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В январе-июне т.г. завод Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") выпустил почти 20 тыс. автомобилей, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба завода. Часть выпущенных на заводе автомобилей экспортируются в... Часть выпущенных на заводе автомобилей экспортируются в... читать дальше

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