ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июля в размере 73,8471 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 73,8471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,09 коп.

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Минимальное значение за неделю (с 20 июля по 27 июля) - 74,4047 руб. за доллар, максимальное значение - 75,2756 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Высокочастотный трейдинг (HFT-трейдинг) при правильном его использовании - это скорее позитивное явление для всего рынка, нежели источник проблем для финансовой стабильности, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Банк России несколько лет назад делал очень... "Банк России несколько лет назад делал очень... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,12/74,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,38/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 14 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,37/87,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Китай в 1-м полугодии увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 29% относительно того же периода прошлого года - до 18,48 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. Наивысшие темпы роста были зафиксированы в провинции Хубэй, расположенной в... Наивысшие темпы роста были зафиксированы в провинции Хубэй, расположенной в... читать дальше

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В Москве с момента старта программы реновации построены 130 жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7... "К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются сегодня, в центре внимания инвесторов находятся отчеты компаний. Давление на рынки оказывают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 86,9919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 73,8471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июне совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая увеличилась на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 791,8 млрд юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 36,4% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3468 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3279 руб., максимальный - 11,3998 руб. Было заключено 94... Минимальный курс юаня составил 11,3279 руб., максимальный - 11,3998 руб. Было заключено 94... читать дальше

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Доналоговый убыток британской Reckitt Benckiser Group Plc в первом полугодии текущего года составил 1,94 млрд фунтов стерлингов ($2,68 млрд) по сравнению с прибылью в размере 1,44 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8471 руб. По... читать дальше

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7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-59 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9841% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 32 случая, умерли за сутки 779 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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