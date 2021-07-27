27 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2021
Это автоматическое сообщение.
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27 июля 2021 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 20 июля по 27 июля) - 74,4047 руб. за доллар, максимальное значение - 75,2756 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,87 руб.
Это автоматическое сообщение.
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27 июля 2021 года 13:05
Высокочастотный трейдинг (HFT-трейдинг) при правильном его использовании - это скорее позитивное явление для всего рынка, нежели источник проблем для финансовой стабильности, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.
"Банк России несколько лет назад делал очень... читать дальше
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27 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,12/74,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,38/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 14 коп., средний...
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27 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,37/87,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
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27 июля 2021 года 12:54
Китай в 1-м полугодии увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 29% относительно того же периода прошлого года - до 18,48 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны.
Наивысшие темпы роста были зафиксированы в провинции Хубэй, расположенной в... читать дальше
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27 июля 2021 года 12:46
В Москве с момента старта программы реновации построены 130 жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7... читать дальше
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27 июля 2021 года 12:37
Европейские фондовые индексы снижаются сегодня, в центре внимания инвесторов находятся отчеты компаний. Давление на рынки оказывают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к... читать дальше
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27 июля 2021 года 12:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 86,9919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,52 коп.
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27 июля 2021 года 12:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 73,8471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,09 коп.
Это автоматическое сообщение.
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27 июля 2021 года 12:17
В июне совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая увеличилась на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 791,8 млрд юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 36,4% в... читать дальше
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27 июля 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1196 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3468 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3279 руб., максимальный - 11,3998 руб. Было заключено 94... читать дальше
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27 июля 2021 года 11:57
Доналоговый убыток британской Reckitt Benckiser Group Plc в первом полугодии текущего года составил 1,94 млрд фунтов стерлингов ($2,68 млрд) по сравнению с прибылью в размере 1,44 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее.
Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
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27 июля 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8471 руб. По... читать дальше
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27 июля 2021 года 11:39
7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-59 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9841% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,8% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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27 июля 2021 года 11:38
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 32 случая, умерли за сутки 779 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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