Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9911 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,645 руб., максимальный - 74,31 руб. Было заключено 9395 сделок. Объем торгов составил 41753,48 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6775 руб. за доллар США.

26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9911 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4106 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,4495 руб. Была заключена 391 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,4495 руб. Была заключена 391 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2422 руб. Минимальный курс евро составил 86,94 руб., максимальный - 87,46 руб. Было заключено 5528 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,94 руб., максимальный - 87,46 руб. Было заключено 5528 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2970 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9716 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6475 руб., максимальный - 74,28 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,6475 руб., максимальный - 74,28 руб. Было... читать дальше

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Рост цены производителей на бензин в РФ в июне 2021 года ускорился до 3,4% после незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на 8,5%), следует из данных... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-мае 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 9 трлн 466,2 млрд рублей против прибыли в 3 трлн 120,3 млрд рублей в январе-мае 2020 года, рост в 3 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил понедельник на позитиве. Европейские фондовые индексы преимущественно демонстрировали понижательный тренд весь день. Европейские фондовые индексы преимущественно демонстрировали понижательный тренд весь день. Азиатские фондовые рынки закрылись в красной зоне. Азиатские фондовые рынки закрылись в красной зоне. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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Региональные операторы газификации должен быть утверждены до конца месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком. В июле группа "Газпром" зарегистрировала компанию "Газпром... В июле группа "Газпром" зарегистрировала компанию "Газпром... читать дальше

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Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ввести лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья, а также оптовой торговли этой продукции. Согласно пояснительной записке, размещенной на официальном сайте о подготовке нормативных... Согласно пояснительной записке, размещенной на официальном сайте о подготовке нормативных... читать дальше

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Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" за январь-июнь 2021 года выросла на 83% и составила 3,602 млрд руб. против 1,973 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе уверенно росли, следует из мониторинга "СовЭкона". По его данным, экспортные котировки на пшеницу (протеин 12,5%) укрепились на 2,5%, до $245 за тонну (FOB), закупочные цены в портах - на 6%, до 14 300-14 700 рублей за тонну... По его данным, экспортные котировки на пшеницу (протеин 12,5%) укрепились на 2,5%, до $245 за тонну (FOB), закупочные цены в портах - на 6%, до 14 300-14 700 рублей за тонну... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2021 года составили 66,2 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ. За июнь запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 3,3 тонны (5%). За июнь запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 3,3 тонны (5%). Самым крупным нетто-продавцом оказался Газпромбанк,... Самым крупным нетто-продавцом оказался Газпромбанк,... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник. Перспективы ограниченного предложения сырья на мировом рынке в сочетании с высоким спросом в США нивелируют беспокойство по поводу распространение штамма COVID-19 "дельта", пишет Trading... Перспективы ограниченного предложения сырья на мировом рынке в сочетании с высоким спросом в США нивелируют беспокойство по поводу распространение штамма COVID-19 "дельта", пишет Trading... читать дальше

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует разработать основную базу стандартов для искусственного интеллекта до 2026 года, сообщил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "В декабре 2020... "В декабре 2020... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9911 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,645 руб., максимальный - 74,31 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,645 руб., максимальный - 74,31 руб. Было... читать дальше

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Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2020 году. "Прибыль ДВМП по результатам 2020 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 г. не выплачивать", -... "Прибыль ДВМП по результатам 2020 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 г. не выплачивать", -... читать дальше

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По итогам января-июня т.г. чистая прибыль Совкомбанка взлетела в 47 раз и составила 26,150 млрд руб. против 0,553 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до... читать дальше

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