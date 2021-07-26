Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4395,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 509,61 млрд руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июля составили по Российской Федерации 4395,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4182,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4219,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 июля составили 509,61 млрд руб. против 513,16241 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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