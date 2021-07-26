26 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
26 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4106 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,4495 руб. Была заключена 391 сделка.... читать дальше
.
26 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2422 руб.
Минимальный курс евро составил 86,94 руб., максимальный - 87,46 руб. Было заключено 5528 сделок.... читать дальше
.
26 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2970 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9716 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,6475 руб., максимальный - 74,28 руб. Было... читать дальше
.
26 июля 2021 года 19:03
Рост цены производителей на бензин в РФ в июне 2021 года ускорился до 3,4% после незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на 8,5%), следует из данных... читать дальше
.
26 июля 2021 года 19:00
Предприятия РФ в январе-мае 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 9 трлн 466,2 млрд рублей против прибыли в 3 трлн 120,3 млрд рублей в январе-мае 2020 года, рост в 3 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил понедельник на позитиве.
Европейские фондовые индексы преимущественно демонстрировали понижательный тренд весь день.
Азиатские фондовые рынки закрылись в красной зоне.
Фьючерсы на индексы США... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:50
Региональные операторы газификации должен быть утверждены до конца месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
В июле группа "Газпром" зарегистрировала компанию "Газпром... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:43
Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ввести лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья, а также оптовой торговли этой продукции.
Согласно пояснительной записке, размещенной на официальном сайте о подготовке нормативных... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:35
Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" за январь-июнь 2021 года выросла на 83% и составила 3,602 млрд руб. против 1,973 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Прибыль до... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:24
Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе уверенно росли, следует из мониторинга "СовЭкона".
По его данным, экспортные котировки на пшеницу (протеин 12,5%) укрепились на 2,5%, до $245 за тонну (FOB), закупочные цены в портах - на 6%, до 14 300-14 700 рублей за тонну... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:15
Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2021 года составили 66,2 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ.
За июнь запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото на 3,3 тонны (5%).
Самым крупным нетто-продавцом оказался Газпромбанк,... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:05
Нефтяные цены продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник.
Перспективы ограниченного предложения сырья на мировом рынке в сочетании с высоким спросом в США нивелируют беспокойство по поводу распространение штамма COVID-19 "дельта", пишет Trading... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:03
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует разработать основную базу стандартов для искусственного интеллекта до 2026 года, сообщил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"В декабре 2020... читать дальше
.
26 июля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9911 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,645 руб., максимальный - 74,31 руб. Было... читать дальше
.
26 июля 2021 года 17:54
Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2020 году.
"Прибыль ДВМП по результатам 2020 г. не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 г. не выплачивать", -... читать дальше
.
26 июля 2021 года 17:43
По итогам января-июня т.г. чистая прибыль Совкомбанка взлетела в 47 раз и составила 26,150 млрд руб. против 0,553 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Прибыль до... читать дальше
.