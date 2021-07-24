Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в ходе которого был поддержан законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4%. Заседание состоялось в формате... читать дальше

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Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) предложено перенести на период с 15 октября по 14 ноября (до этого планировался с 1 по 31 октября). Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и опубликованном на... Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и опубликованном на... читать дальше

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Ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в Москве в скором времени достигнут 3-3,5 млн кв.м, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В этом году по программе реновации в городе будет сдано около 1,5 млн... "В этом году по программе реновации в городе будет сдано около 1,5 млн... читать дальше

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Оборот предприятий торговли Москвы за 2020 год достиг почти 5 трлн руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общий оборот предприятий торговли (за 2020 год - ИФ) составил 4,86 трлн руб. По итогам... читать дальше

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Российские регионы смогут получить льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина. "Федеральные средства будут предоставляться на возвратной... читать дальше

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General Motors Co. отзывает электромобили Chevrolet Bolt, уже во второй раз менее чем за год, из-за возможного дефекта аккумуляторов, который может приводить к возгоранию этих машин. В сообщении GM, опубликованном в пятницу, говорится, что как показало расследование... В сообщении GM, опубликованном в пятницу, говорится, что как показало расследование... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19... читать дальше

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Почти треть аудиторских проверок, проводимых ведущими британскими аудиторами, по-прежнему требует доработки, свидетельствует доклад Совета по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) Великобритании. FRC изучил 103 отчета, подготовленных семью крупнейшими... FRC изучил 103 отчета, подготовленных семью крупнейшими... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 млн 165 тыс. 622, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 143 тыс. 105 человек. В... читать дальше

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Банк России изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), с 26 июля 2021 года эта ставка будет равна ключевой ставке, уменьшенной на 1,50 процентного пункта (п.п.), говорится в... читать дальше

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Правительство РФ в 2023-2029 годах направит на модернизацию Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также реконструкцию научного центра аквакультуры "Взморье" 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении Росрыболовства. Модернизация будет проводиться в... Модернизация будет проводиться в... читать дальше

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Каждый день в столице в среднем от коронавируса прививаются порядка 90 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Пункты вакцинации продолжают работать напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки около 90 тыс. человек. Это большой объем", - сказал мэр в... читать дальше

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Правительство РФ скорректировало норму по расчету годовых объемов закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации. Согласно этому документу,... Согласно этому документу,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 73,7663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 86,8451 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 86,8451 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58913,834 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,279 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3796 руб. Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки.... читать дальше

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