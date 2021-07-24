.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
Банк России в ближайшее время примет допмеры для охлаждения потребредитования, следит за рынком ипотеки
24 июля 2021 года 17:57
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в ходе которого был поддержан законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4%. Заседание состоялось в формате... читать дальше
.24 июля 2021 года 17:14
Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) предложено перенести на период с 15 октября по 14 ноября (до этого планировался с 1 по 31 октября). Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и опубликованном на... читать дальше
.24 июля 2021 года 16:29
Ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в Москве в скором времени достигнут 3-3,5 млн кв.м, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В этом году по программе реновации в городе будет сдано около 1,5 млн... читать дальше
.24 июля 2021 года 15:45
Оборот предприятий торговли Москвы за 2020 год достиг почти 5 трлн руб., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общий оборот предприятий торговли (за 2020 год - ИФ) составил 4,86 трлн руб. По итогам... читать дальше
.24 июля 2021 года 14:15
Мишустин подписал постановление о выдаче регионам инфраструктурных кредитов; к 2024 году их объем ожидается на уровне 500 млрд руб.
Российские регионы смогут получить льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина. "Федеральные средства будут предоставляться на возвратной... читать дальше
.
General Motors Co. отзывает электромобили Chevrolet Bolt, уже во второй раз менее чем за год, из-за возможного дефекта аккумуляторов, который может приводить к возгоранию этих машин. В сообщении GM, опубликованном в пятницу, говорится, что как показало расследование... читать дальше
.24 июля 2021 года 12:32
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19... читать дальше
.24 июля 2021 года 11:51
Около трети заключений крупнейших аудиторов в Британии требуют серьезной доработки - регулятор рынка
Почти треть аудиторских проверок, проводимых ведущими британскими аудиторами, по-прежнему требует доработки, свидетельствует доклад Совета по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) Великобритании. FRC изучил 103 отчета, подготовленных семью крупнейшими... читать дальше
.24 июля 2021 года 10:55
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 193 млн 165 тыс. 622, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 143 тыс. 105 человек. В... читать дальше
.24 июля 2021 года 10:44
Банк России изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), с 26 июля 2021 года эта ставка будет равна ключевой ставке, уменьшенной на 1,50 процентного пункта (п.п.), говорится в... читать дальше
.24 июля 2021 года 10:19
Правительство РФ в 2023-2029 годах направит на модернизацию Цимлянского, Донского и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также реконструкцию научного центра аквакультуры "Взморье" 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении Росрыболовства. Модернизация будет проводиться в... читать дальше
.24 июля 2021 года 09:47
Каждый день в столице в среднем от коронавируса прививаются порядка 90 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Пункты вакцинации продолжают работать напряженно. Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки около 90 тыс. человек. Это большой объем", - сказал мэр в... читать дальше
.24 июля 2021 года 09:29
Правительство РФ скорректировало норму по расчету годовых объемов закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации. Согласно этому документу,... читать дальше
.24 июля 2021 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 73,7663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 86,8451 руб. По сравнению с...
.23 июля 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 июля снизилась на 0,15% и составила 58913,834 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58913,834 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,279 млрд руб., или на...
.23 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3796 руб. Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.