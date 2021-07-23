Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3796 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки. Объем торгов составил 562,16 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3769 руб. за юань.

23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3796 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58913,834 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,279 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3796 руб. Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,347 руб., максимальный - 11,402 руб. Было заключено 274 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6655 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 73,8325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 73,8325 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6929 руб. Минимальный курс евро составил 86,4925 руб., максимальный - 86,975 руб. Было заключено 5614... Минимальный курс евро составил 86,4925 руб., максимальный - 86,975 руб. Было заключено 5614... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2021 года в добывающих производствах рост (до 0%) по сравнению с июньским снижением на 1%, в обрабатывающих производствах рост на 0,7% с 0% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 0,53%, индекс РТС опустился на 0.24%. Российский рынок снизился на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок и выпускающей пар нефти. Индекс МосБиржи просел ниже 3740 пунктов на фоне укрепления рубля... Индекс МосБиржи просел ниже 3740 пунктов на фоне укрепления рубля... читать дальше

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Эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей в РФ предлагается провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Соответствующие сроки предусмотрены проектом постановления правительства РФ "О проведении на территории Российской... Соответствующие сроки предусмотрены проектом постановления правительства РФ "О проведении на территории Российской... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после подъема накануне. "Восстановление рынка подтверждает нашу гипотезу о том, что распродажа была вызвана внешними факторами", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует... "Восстановление рынка подтверждает нашу гипотезу о том, что распродажа была вызвана внешними факторами", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует... читать дальше

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Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями экспертов, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке. Стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе... Стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе... читать дальше

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Меры ЦБ по поддержанию сбалансированной ДКП, восстановление экономики могут позволить регулятору обойтись без дальнейшего повышения ставки, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Предпринимаемые Банком России усилия по поддержанию... "Предпринимаемые Банком России усилия по поддержанию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1085 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6493 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,48 руб., максимальный - 73,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,48 руб., максимальный - 73,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги МСП банка по депозитам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, до "B3" с "Ba2". Прогноз рейтингов изменен на "развивающийся" с "негативного",... Прогноз рейтингов изменен на "развивающийся" с "негативного",... читать дальше

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Шведский автопроизводитель Volvo Cars вернулся на прибыльный уровень в первом полугодии 2021 года - чистая прибыль в январе-июне составила 9,63 млрд шведских крон ($1,11 млрд) по сравнению с чистым убытком в размере 1,17 млрд крон за аналогичный период годом ранее Как... Как... читать дальше

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AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken Russia - крупнейшие пивоваренные компании в России, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП), - приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ. "Члены... "Члены... читать дальше

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Чистая прибыль американской нефтесервисной компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне составила $431 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $3,43 млрд ($2,47 на акцию), за тот же период предыдущего года. Прибыль без учета... Прибыль без учета... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26.07 по 01.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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