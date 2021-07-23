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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,6655 руб.
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23 июля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,6655 руб.

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23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6655 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5125 руб., максимальный - 73,8325 руб. Было заключено 37678 сделок. Объем торгов составил 163933,97 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,72 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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