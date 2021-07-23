23 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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23 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.07 по 01.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.07.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2021
|26.07.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2021
|27.07.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2021
|27.07.2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2021
|27.07.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2021
|27.07.2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2021
|27.07.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2021
|28.07.2021
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2021
|28.07.2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2021
|28.07.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2021
|28.07.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2021
|28.07.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июнь 2021
|28.07.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 июля
|28.07.2021
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2021
|29.07.2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2021
|29.07.2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2021
|29.07.2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2021
|29.07.2021
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2021
|29.07.2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2021
|29.07.2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2021
|29.07.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 июля
|29.07.2021
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2021
|29.07.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 июля
|30.07.2021
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2021
|30.07.2021
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2021
|30.07.2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июль 2021
|30.07.2021
|10:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2021
|30.07.2021
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2021
|30.07.2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2021
|30.07.2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2021
|30.07.2021
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2021
|30.07.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июль 2021
|30.07.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2021
|30.07.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июнь 2021
|30.07.2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2021
|30.07.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2021
|30.07.2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2021
|30.07.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2021
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23 июля 2021 года 17:32
AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken Russia - крупнейшие пивоваренные компании в России, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП), - приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ.
"Члены... читать дальше
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23 июля 2021 года 17:23
Чистая прибыль американской нефтесервисной компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне составила $431 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $3,43 млрд ($2,47 на акцию), за тот же период предыдущего года.
Прибыль без учета... читать дальше
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23 июля 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 26.07 по 01.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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23 июля 2021 года 17:07
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23 июля 2021 года 16:59
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Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на... читать дальше
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23 июля 2021 года 16:41
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"Более высокий уровень процентных ставок,... читать дальше
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Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $404 млн по сравнению с... читать дальше
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23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 122 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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"Мы в нашем прогнозе исходим из того, что бюджет будет где-то... читать дальше
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Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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Скорректированная прибыль... читать дальше
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Первые признаки ослабления инфляционного давления появились в июне-июле, но еще рано говорить об их устойчивости, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров, где было принято решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до... читать дальше
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