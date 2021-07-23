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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7133 руб.
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Банк России в ближайшее время примет допмеры для охлаждения потребредитования, следит за рынком ипотеки
23 июля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7133 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7133 руб. Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,93 руб. Было заключено 2764 сделки. Объем торгов составил 13749,7 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,61 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 122 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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