Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3843 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,4099 руб. Было заключено 77 сделок. Объем торгов составил 277,53 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3927 руб. за юань.

23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 237 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3843 руб.

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AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken Russia - крупнейшие пивоваренные компании в России, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП), - приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ. "Члены... "Члены... читать дальше

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Чистая прибыль американской нефтесервисной компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне составила $431 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $3,43 млрд ($2,47 на акцию), за тот же период предыдущего года. Прибыль без учета... Прибыль без учета... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26.07 по 01.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Выручка ГМК "Норильский никель" по РСБУ в I полугодии 2021 года упала на 22%, до 331 млрд рублей, сообщила компания. Снижение связано с временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами, а также в связи с... Снижение связано с временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами, а также в связи с... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать рост по итогам недели на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на... читать дальше

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Российские нефтяные компании (НК) в I полугодии 2021 года пробурили 456,2 тыс. м разведочных скважин, что на 19,5% меньше, чем в январе-июне 2020 года. По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 6,4% и достигла 12350... По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 6,4% и достигла 12350... читать дальше

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Объемы carry trade в России на фоне роста ставок вслед за ставкой ЦБ невелики, ситуация не оказывает значимого влияния на курс рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Более высокий уровень процентных ставок,... "Более высокий уровень процентных ставок,... читать дальше

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Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. сократил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 41% при повышении выручки всего на 2%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $404 млн по сравнению с... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $404 млн по сравнению с... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 122 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Банк России в своих прогнозах на 2021 год исходит из того, что федеральный бюджет РФ будет сбалансированным, но не исключает, что может быть и небольшой профицит, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы в нашем прогнозе исходим из того, что бюджет будет где-то... "Мы в нашем прогнозе исходим из того, что бюджет будет где-то... читать дальше

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3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-57 на 13 млрд 97,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,13 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3746,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3767,33 (+0,34%) пункта, минимальное - 3741,63... читать дальше

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Чистая прибыль американской корпорации Honeywell International Inc. в апреле-июне увеличилась более чем на 30% до $1,45 млрд, или $2,04 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1 млрд, или $1,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль... Скорректированная прибыль... читать дальше

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Первые признаки ослабления инфляционного давления появились в июне-июле, но еще рано говорить об их устойчивости, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров, где было принято решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до... читать дальше

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