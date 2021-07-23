.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 513,16 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне в России замедлился до 10,4%
В июне рост промпроизводства в РФ замедлился до 10,4% после 12,3% в мае, сообщил Росстат. По отношению к июню "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,3%. За полугодие промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Рейтинг российских банков во 2-м квартале
Во втором квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ....
 
Банк России в ближайшее время примет допмеры для охлаждения потребредитования, следит за рынком ипотеки
ЦБ РФ отмечает признаки перегрева в потребительском кредитовании, в ближайшее время примет дополнительные макропруденциальные меры для охлаждения этого сегмента, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в...
 
Ремонт квартир подорожал на треть
С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с 4-го квартала 2020-го больше всего...
 
23 июля 2021 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 513,16 млрд руб.

 0
23 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июля составили по Российской Федерации 4443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4219,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4553,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4326 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июля составили 513,16 млрд руб. против 516,09722 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 июля 2021 года 17:32
AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken решили присоединиться к эксперименту по маркировке пива в РФ
AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken Russia - крупнейшие пивоваренные компании в России, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП), - приняли решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ.

"Члены...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 17:23
Schlumberger вернулась на прибыльный уровень
Чистая прибыль американской нефтесервисной компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в апреле-июне составила $431 млн, или $0,3 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $3,43 млрд ($2,47 на акцию), за тот же период предыдущего года.

Прибыль без учета...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 26.07 по 01.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 17:07
Выручка Норникеля в I полугодии по РСБУ упала на 22%, до 331 млрд рублей
Выручка ГМК "Норильский никель" по РСБУ в I полугодии 2021 года упала на 22%, до 331 млрд рублей, сообщила компания.

Снижение связано с временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами, а также в связи с...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:59
Рынок акций США растет в пятницу
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать рост по итогам недели на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:52
Российские НК за полугодие снизили проходку в разведочном бурении на 19,5%
Российские нефтяные компании (НК) в I полугодии 2021 года пробурили 456,2 тыс. м разведочных скважин, что на 19,5% меньше, чем в январе-июне 2020 года.

По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 6,4% и достигла 12350...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:41
Ситуация с carry trade в РФ не оказывает значимого влияния на курс рубля - Набиуллина
Объемы carry trade в России на фоне роста ставок вслед за ставкой ЦБ невелики, ситуация не оказывает значимого влияния на курс рубля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Более высокий уровень процентных ставок,...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:33
Квартальная чистая прибыль Kimberly-Clark упала на 41%
Американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. сократил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 41% при повышении выручки всего на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $404 млн по сравнению с...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 122 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 122 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июля ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:25
ЦБ в прогнозе на 2021 г. исходит из сбалансированного бюджета РФ, хотя не исключает и профицита
Банк России в своих прогнозах на 2021 год исходит из того, что федеральный бюджет РФ будет сбалансированным, но не исключает, что может быть и небольшой профицит, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы в нашем прогнозе исходим из того, что бюджет будет где-то...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:24
ВТБ разместил 26,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-57 на 13,1 млрд рублей
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-57 на 13 млрд 97,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 23 июля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,13 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3746,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3767,33 (+0,34%) пункта, минимальное - 3741,63...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:14
Honeywell во 2-м квартале увеличила чистую прибыль на треть
Чистая прибыль американской корпорации Honeywell International Inc. в апреле-июне увеличилась более чем на 30% до $1,45 млрд, или $2,04 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1 млрд, или $1,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль...    читать дальше
.
23 июля 2021 года 16:05
Набиуллина: пока недостаточно говорить об устойчивом замедлении инфляции
Первые признаки ослабления инфляционного давления появились в июне-июле, но еще рано говорить об их устойчивости, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров, где было принято решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.