Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4076 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4494 руб. Было заключено 352 сделки. Объем торгов составил 972,72 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4194 руб. за юань.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4076 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59002,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 429,781 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0476 руб. Минимальный курс евро составил 86,805 руб., максимальный - 87,3475 руб. Была заключена 5861... Минимальный курс евро составил 86,805 руб., максимальный - 87,3475 руб. Была заключена 5861... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7793 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,595 руб., максимальный - 74,03 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,595 руб., максимальный - 74,03 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4076 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4494 руб. Было заключено 352 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4494 руб. Было заключено 352 сделки.... читать дальше

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"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера. "Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после... "Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после... читать дальше

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Выработка электроэнергии на всех типах электростанций в июне выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 83,3 млрд кВт·ч. Тем временем по сравнению с маем текущего года показатель снизился на 3,9%, говорится в сообщении Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и позитива на внешних рынках. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский... читать дальше

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Необходимы единые принципы климатического мониторинга и расчета эмиссии парниковых газов на международном уровне, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе встречи министров окружающей среды G20. "Развитие зеленой экономики требует согласия... "Развитие зеленой экономики требует согласия... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, продолжая восстанавливаться после обвала в начале этой недели. Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов сырья в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа... Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов сырья в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа... читать дальше

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Британская U.K. Government Investments Ltd. (UKGI) намерена продать часть своего пакета акций банка NatWest Group PLC в течение года. UKGI, которая контролирует пакет акций от лица британского правительства с 2008 года, сообщила, что до 15% совокупного объема торговых... UKGI, которая контролирует пакет акций от лица британского правительства с 2008 года, сообщила, что до 15% совокупного объема торговых... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 33-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 6,82% годовых, а также ставку 14-го купона облигаций серии А31 в размере 6,9% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей... Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела рецессию, рост ВВП в первом полугодии составил 2%. "Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая... "Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая... читать дальше

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Правительство внесло в парламент проект федерального закона об исполнении бюджета РФ за 2020 г., документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Согласно документу, доходы бюджета РФ в 2020 г. составили 18,719 трлн руб., расходы - 22,821 трлн руб., дефицит бюджета... Согласно документу, доходы бюджета РФ в 2020 г. составили 18,719 трлн руб., расходы - 22,821 трлн руб., дефицит бюджета... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" 28 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,70% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,70% годовых, что... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. во втором квартале получил рекордную чистую прибыль, при этом она (так же, как и выручка) превзошла ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне выросла на 59%, или... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне выросла на 59%, или... читать дальше

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