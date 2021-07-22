Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,9477 руб.

Минимальный курс евро составил 86,795 руб., максимальный - 87,3325 руб. Было заключено 2789 сделок. Объем торгов составил 14890,76 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,99 руб. за евро.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9477 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59002,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 429,781 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0476 руб. Минимальный курс евро составил 86,805 руб., максимальный - 87,3475 руб. Была заключена 5861... Минимальный курс евро составил 86,805 руб., максимальный - 87,3475 руб. Была заключена 5861... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7793 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,595 руб., максимальный - 74,03 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,595 руб., максимальный - 74,03 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4076 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4494 руб. Было заключено 352 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4494 руб. Было заключено 352 сделки.... читать дальше

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"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера. "Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после... "Газпром" всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после... читать дальше

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Выработка электроэнергии на всех типах электростанций в июне выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 83,3 млрд кВт·ч. Тем временем по сравнению с маем текущего года показатель снизился на 3,9%, говорится в сообщении Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и позитива на внешних рынках. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский... читать дальше

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Необходимы единые принципы климатического мониторинга и расчета эмиссии парниковых газов на международном уровне, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе встречи министров окружающей среды G20. "Развитие зеленой экономики требует согласия... "Развитие зеленой экономики требует согласия... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, продолжая восстанавливаться после обвала в начале этой недели. Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов сырья в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа... Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов сырья в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа... читать дальше

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Британская U.K. Government Investments Ltd. (UKGI) намерена продать часть своего пакета акций банка NatWest Group PLC в течение года. UKGI, которая контролирует пакет акций от лица британского правительства с 2008 года, сообщила, что до 15% совокупного объема торговых... UKGI, которая контролирует пакет акций от лица британского правительства с 2008 года, сообщила, что до 15% совокупного объема торговых... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 33-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 6,82% годовых, а также ставку 14-го купона облигаций серии А31 в размере 6,9% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей... Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны преодолела рецессию, рост ВВП в первом полугодии составил 2%. "Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая... "Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая... читать дальше

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Правительство внесло в парламент проект федерального закона об исполнении бюджета РФ за 2020 г., документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Согласно документу, доходы бюджета РФ в 2020 г. составили 18,719 трлн руб., расходы - 22,821 трлн руб., дефицит бюджета... Согласно документу, доходы бюджета РФ в 2020 г. составили 18,719 трлн руб., расходы - 22,821 трлн руб., дефицит бюджета... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" 28 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,70% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,70% годовых, что... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. во втором квартале получил рекордную чистую прибыль, при этом она (так же, как и выручка) превзошла ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне выросла на 59%, или... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне выросла на 59%, или... читать дальше

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