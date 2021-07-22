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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,408 руб.
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22 июля 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,408 руб.

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22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,408 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4699 руб. Была заключена 81 сделка. Объем торгов составил 507,65 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4058 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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