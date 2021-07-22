ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4947 руб., евро - 87,5983 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 87,5983 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,44 коп.

22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 74,4947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,37 коп.

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Правительство обладает всеми данными, касающимися коронавируса, и публикует их в полной мере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль... читать дальше

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Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток 2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,66 пункта (0,904%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3756,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3758,35 (+0,95%) пункта, минимальное -... читать дальше

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мериканский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 19,4 раза до $581 млн, или $9,15 в расчете на акцию, по сравнению с $30 млн, или $0,47 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 74,4006 руб. за доллар, максимальное значение - 75,2756 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,63 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,92/74,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,35/74,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 34 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,22/87,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 32 коп., Cредний курс продажи упал на 45...

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Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 2,4 раза - до $752 млн по сравнению с $319 млн за тот же период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше

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Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") увеличила во 2-м квартале 2021 года EBITDA на 76% по сравнению с 1-м кварталом - до $2,052 млрд, сообщила компания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился в 3,5... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг, трейдеры ждут итогов очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). По итогам заседания в четверг ЕЦБ, вероятно, оставит параметры денежно-кредитной политики без изменений, но почти... По итогам заседания в четверг ЕЦБ, вероятно, оставит параметры денежно-кредитной политики без изменений, но почти... читать дальше

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Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, увеличила оборот в первом полугодии 2021 года незначительно - на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, из-за неблагоприятной динамики валютных курсов. Как говорится... читать дальше

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Конкурсы на получение грантов на проекты по разработке и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта стартовали в РФ, до 2024 года на грантовую поддержку из федерального бюджета будет выделено около 7 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,408 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4699 руб. Была заключена 81 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,4699 руб. Была заключена 81 сделка.... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6945 руб. По... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 471 случай, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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