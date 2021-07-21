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21 июля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,2867 руб.

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21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2867 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,5675 руб. Было заключено 33342 сделки. Объем торгов составил 145498,23 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,9325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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