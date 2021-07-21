Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,2867 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,5675 руб. Было заключено 33342 сделки. Объем торгов составил 145498,23 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,9325 руб. за доллар США.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2867 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58572,331 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 310,360 млрд руб., или на...

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Оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в июле достигла максимальных за всю историю наблюдений 13,4%, увеличившись с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ РФ. Оценка наблюдаемой населением инфляция в июле также выросла до... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5045 руб. Минимальный курс евро составил 87,1825 руб., максимальный - 87,7175 руб. Было заключено 5514... Минимальный курс евро составил 87,1825 руб., максимальный - 87,7175 руб. Было заключено 5514... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2867 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,5675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9 руб., максимальный - 74,5675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4878 руб. Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный - 11,5084 руб. Было заключено 357 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный - 11,5084 руб. Было заключено 357 сделок.... читать дальше

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Москва в 2021 году вышла на первое место среди европейских городов по загрузке гостиниц благодаря активности внутренних туристов, сообщила в среду замглавы комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая. "Сейчас мы видим в Москве не только резидентов, но и туристов.... "Сейчас мы видим в Москве не только резидентов, но и туристов.... читать дальше

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Цены за неделю снизились на 0,01% - Росстат Потребительские цены в РФ за период с 13 по 19 июля 2021 г. снизились на 0,01%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Такими образом, на прошедшей неделе в РФ зафиксирована символическая дефляция. На предыдущей неделе (с 6 по 12 июля ) инфляция составила... читать дальше

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Рост рынка акций РФ завершил торги в зеленой зоне вслед за мировыми площадками и нефтью. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%). Тем временем... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%). Тем временем... читать дальше

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Федеральной антимонопольной службе необходимо активнее мониторить ситуацию в торговых сетях, считает президент РФ Владимир Путин. "Надо, чтобы они (ФАС России) активнее мониторили ситуацию в торговых сетях", - заявил президент на совещании с членами правительства в... "Надо, чтобы они (ФАС России) активнее мониторили ситуацию в торговых сетях", - заявил президент на совещании с членами правительства в... читать дальше

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Правительство будет выдавать краткосрочные безвозмездные гранты МСП и социальным некоммерческим организациям (СОНКО), которые временно приостанавливают деятельность в случае ужесточения регионами ограничительных мер в связи с COVID-19, заявил глава Минэкономразвития Максим... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду на фоне улучшения аппетита к риску, несмотря на данные о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе. Опубликованный в среду доклад министерства энергетики США показал увеличение... Опубликованный в среду доклад министерства энергетики США показал увеличение... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в программу облигаций ООО "Промомед ДМ" серии 001Р, из которых следует, что объем программы увеличивается с 1,5 млрд до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте... читать дальше

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Ситуация с ценами на овощи в РФ существенно улучшится к сентябрю, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, которое президент Владимир Путин провел в среду с членами правительства. По ее словам, в этом году цены на овощи, которые подвержены сезонным колебаниям,... читать дальше

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"Эксперт РА" продлил статус "под наблюдением" по рейтингу компании "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC), говорится в пресс-релизе агентства. Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне "ruA-" со... Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне "ruA-" со... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) серии 001P-03 на 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3334 руб. Минимальный курс доллара США составил 74 руб., максимальный - 74,5525 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74 руб., максимальный - 74,5525 руб. Было заключено... читать дальше

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