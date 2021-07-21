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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 9 июля по 16 июля на 2107 тыс. баррелей, бензина - упали на 121 тыс. баррелей
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21 июля 2021 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 9 июля по 16 июля на 2107 тыс. баррелей, бензина - упали на 121 тыс. баррелей
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21 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2107 тыс. баррелей - до 439,687 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 121 тыс. баррелей и составили 236,414 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1349 тыс. баррелей, достигнув 141 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 4500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1050 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 650 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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