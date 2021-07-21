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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5007 руб.
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21 июля 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5007 руб.
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21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5007 руб. Минимальный курс юаня составил 11,49 руб., максимальный - 11,5299 руб. Было заключено 78 сделок. Объем торгов составил 518,4 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,503 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Правительство и ЦБ обсуждают идею изменить правила расчета предельной доли "префов" в уставном капитале АО
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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,15 пункта (0,517%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3723,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3738,19 (+0,91%) пункта,... читать дальше
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Ущерб, который разрушительное наводнение нанесло транспортной отрасли Германии, может составить около 2 млрд евро, свидетельствуют первоначальные оценки министерства транспорта страны. В том числе для железнодорожной системы ущерб предполагается на уровне 1,3 млрд евро.... читать дальше
.21 июля 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,9763 руб.
Минимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 74,9763 руб. за доллар, максимальное значение - 75,2756 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,05 руб. Это автоматическое сообщение.
.21 июля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,6488 руб.
Максимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 73,6488 руб. за доллар, минимальное значение - 72,9267 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение.
.21 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 21 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,02/75,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,02/75,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 6 коп., средний...
.21 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,99/88,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи упал на...
.21 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,65/74,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/74,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
.21 июля 2021 года 12:58
Россия к 18 июля экспортировала продукции АПК на $15,9 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста экспорта несколько замедлились - неделей ранее они составляли 18%. По этому показателю... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:51
Авиакомпания Utair прогнозирует увеличение пассажиропотока по итогам 2021 года до 8 млн человек, это сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском в среду. "Мы хотели бы "отскочить" к 2019... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:40
Норвегия в июне увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 1,883 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В мае, согласно уточненным данным, производство составляло... читать дальше
.21 июля 2021 года 12:32
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.21 июля 2021 года 12:24
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы анализируют отчеты компаний за второй квартал. Улучшение настроений на европейских биржах в том числе связано с восстановлением американского фондового рынка после масштабной распродажи в... читать дальше
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