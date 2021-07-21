Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3959,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 687,54 млрд руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июля составили по Российской Федерации 3959,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3734,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3931,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3731,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июля составили 687,54 млрд руб. против 693,50442 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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