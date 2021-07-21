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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика
 
Конфискацию включат в статьи УК о валютных операциях
Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, пишут "Известия". Документом предлагается распространить эту меру на...
 
Правительство планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе
Белый дом планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика, пишет "Коммерсант". Поручение об этом промышленный вице-премьер и идеолог импортозамещения в госзаказе Юрий Борисов дал...
 
Картой системы "Мир" можно расплатиться через Apple Pay
Картой системы "Мир" нескольких крупных российских банков теперь можно расплатиться через Apple Pay - то есть айфоном или большинством других устройств компании, не используя при этом саму карту. До этого карты национальной платежной системы можно...
 
21 июля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 июля

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 июля 2021 года 13:48
В 1-м полугодии внешнеторговый оборот между Китаем и Россией вырос на 28,2% - посол КНР
В 2020 и 2021 годах, несмотря на пандемию коронавируса, китайско-российские торгово-экономические отношения демонстрировали стабильное развитие, есть основания полагать, что по итогам текущего года товарооборот между двумя странами выйдет на рекордный уровень, заявил посол КНР в...    читать дальше
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21 июля 2021 года 13:32
Правительство и ЦБ обсуждают идею изменить правила расчета предельной доли "префов" в уставном капитале АО
Правительство РФ и Банк России обсуждают идею не учитывать привилегированные акции с правом на первоочередное получение дивидендов в 25-процентной доле, за пределы которой не может выходить общее число "префов" в уставном капитале акционерного общества (АО).

Такой пункт...    читать дальше
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21 июля 2021 года 13:17
Минфин РФ подержал законопроект о системе гарантирования добровольных пенсий
Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства РФ на депутатский законопроект о создании системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) по аналогии с гарантированием пенсионных...    читать дальше
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21 июля 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 21 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,15 пункта (0,517%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3723,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3738,19 (+0,91%) пункта,...    читать дальше
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21 июля 2021 года 13:09
Ущерб транспортной отрасли Германии от наводнения может составить 2 млрд евро
Ущерб, который разрушительное наводнение нанесло транспортной отрасли Германии, может составить около 2 млрд евро, свидетельствуют первоначальные оценки министерства транспорта страны.

В том числе для железнодорожной системы ущерб предполагается на уровне 1,3 млрд евро....    читать дальше
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21 июля 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,9763 руб.
Минимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 74,9763 руб. за доллар, максимальное значение - 75,2756 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,05 руб.

Это автоматическое сообщение.
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21 июля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,6488 руб.
Максимальное значение за неделю (с 14 июля по 21 июля) - 73,6488 руб. за доллар, минимальное значение - 72,9267 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб.

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21 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 21 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,02/75,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,02/75,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 6 коп., средний...
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21 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 86,99/88,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,99/88,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи упал на...
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21 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,65/74,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/74,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
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21 июля 2021 года 12:58
Россия увеличили экспорт продукции АПК РФ к 18 июля на 17%
Россия к 18 июля экспортировала продукции АПК на $15,9 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста экспорта несколько замедлились - неделей ранее они составляли 18%.

По этому показателю...    читать дальше
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21 июля 2021 года 12:51
Utair рассчитывает в текущем году выйти на допандемийные показатели
Авиакомпания Utair прогнозирует увеличение пассажиропотока по итогам 2021 года до 8 млн человек, это сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском в среду.

"Мы хотели бы "отскочить" к 2019...    читать дальше
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21 июля 2021 года 12:40
Добыча углеводородов в Норвегии в июне выросла на 1,4%
Норвегия в июне увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 1,883 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В мае, согласно уточненным данным, производство составляло...    читать дальше
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21 июля 2021 года 12:32
Россия выводит на мировой рынок всю линейку беспилотников
Россия сокращает отставание на мировом рынке беспилотников, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

"Мы вышли на мировой рынок БЛА с некоторым опозданием, однако на данный момент Россия стремительно его сокращает. И сейчас выводим на рынок всю линейку БЛА,...    читать дальше
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21 июля 2021 года 12:24
Европейские фондовые рынки торгуются на позитиве
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы анализируют отчеты компаний за второй квартал. Улучшение настроений на европейских биржах в том числе связано с восстановлением американского фондового рынка после масштабной распродажи в...    читать дальше
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21 июля 2021 года 12:07
Банкам следует извещать граждан об истекающем сроке вклада - ЦБ РФ
Российским банкам следует предупреждать клиентов об окончании срока вклада, говорится в информационном письме Банка России.

Банк России получает обращения вкладчиков, особенно пожилого возраста, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях...    читать дальше
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