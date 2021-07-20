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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 74,491 руб.
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S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
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20 июля 2021 года 13:52

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 74,491 руб.

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20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 74,491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,47 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 июля 2021 года 20:02
"РЕСО-лизинг" 22 июля начнет размещение облигаций на 300 млн рублей
ООО "РЕСО-лизинг" 22 июля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П-19 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 июля снизилась на 0,24% и составила 58261,972 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58261,972 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,553 млрд руб., или на...
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20 июля 2021 года 19:47
Ставка 1-го купона облигаций МФК "Вэббанкир" установлена на уровне 12,75%
ООО "Микрофинансовая компания "Вэббанкир"" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска начнется 22 июля по закрытой подписке.

Организатором размещения...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:27
Сбербанк разместил 55,3% выпуска инвестоблигаций на 553,3 млн рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 55,33% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-450R на 553,275 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка -...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,7473 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7473 руб.

Минимальный курс евро составил 87,49 руб., максимальный - 90,7125 руб. Было заключено 5787...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5202 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5202 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,37 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4874 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4874 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,51 руб. Было заключено 274 сделки....    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:07
ФПК установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 7,8%
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,95% годовых.

Сбор...    читать дальше
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20 июля 2021 года 19:00
Задолженность по зарплате в июне снизилась на 4,7% - Росстат
На 1 июля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 511,4 млн рублей, снизившиь за июнь на 74,1 млн рублей, или на 4,7%, после роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, говорится в...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги ростом на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вслед за перешедшей к росту нефтью и на фоне улучшения настроений в Европе. Индекс МосБиржи превысил 3700 пунктов.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:49
На совещании с Путиным обсуждался вопрос создания самолетов на электрических и водородных двигателях
Вопрос развития авиастроения на базе электрических и водородных двигателей обсуждался сегодня на совещании по гражданской авиации с участием президента РФ Владимира Путина в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Президент достаточно долго сегодня получал информацию от коллег......    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:36
Расходы бюджета Китая в 1-м полугодии увеличились на 4,5%, доходы - на 21,8%
Китай в первом полугодии увеличил расходы бюджета относительно аналогичного периода прошлого года на 4,5% - до 12,17 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Между тем доходы бюджета повысились на 21,8% и достигли 11,712 трлн юаней ($1,8 трлн),...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:29
EasyJet в 3-м финквартале вернулся на прибыльный уровень
Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в третьем квартале 2021 финансового года вернулся на прибыльный уровень на фоне скачка выручки в 30 раз из-за восстановления перелетов после снятия пандемийных ограничений.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:22
Минсельхоз РФ уточнил оценку экспорта зерна из РФ в прошлом сельхозгоду - 49 млн тонн
Экспорт зерна из России за прошлый сельхозгод (июль 2019-июнь 2020 гг.) составит 49 млн тонн. В наступившем сельхозгоду, как и прогнозировалось ранее, экспорт может составить 51 млн тонн, заявила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Ранее ведомство...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:14
Stellantis планирует в текущем году начать экспорт из РФ в Европу собранных под Калугой автомобилей
Автоконцерн Stellantis, образованный в начале года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, планирует в текущем году начать экспорт из РФ в Европу локально производимых на калужском заводе "ПСМА Рус" автомобилей, доведя его...    читать дальше
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20 июля 2021 года 18:06
Нефтяные цены перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту во вторник после обвала накануне. Накануне обе марки подешевели, при этом падение Brent стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Давление на рынок оказала сделка ОПЕК+, а также очередная волна...    читать дальше
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