Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3931,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 693,5 млрд руб.

20 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июля составили по Российской Федерации 3931,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3731,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3929,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3693,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 июля составили 693,5 млрд руб. против 692,55833 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.