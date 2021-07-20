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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,3463 руб.
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20 июля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,3463 руб.
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20 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 74,3463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,07 коп.
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20 июля 2021 года 20:02
ООО "РЕСО-лизинг" 22 июля планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П-19 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 июля снизилась на 0,24% и составила 58261,972 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58261,972 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,553 млрд руб., или на...
.20 июля 2021 года 19:47
ООО "Микрофинансовая компания "Вэббанкир"" установила ставку 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска начнется 22 июля по закрытой подписке. Организатором размещения... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:27
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 55,33% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-450R на 553,275 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка -... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7473 руб. Минимальный курс евро составил 87,49 руб., максимальный - 90,7125 руб. Было заключено 5787... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5202 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,37 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4874 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,51 руб. Было заключено 274 сделки.... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:07
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,95% годовых. Сбор... читать дальше
.20 июля 2021 года 19:00
На 1 июля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 511,4 млн рублей, снизившиь за июнь на 74,1 млн рублей, или на 4,7%, после роста на 2,2% в мае, снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, говорится в... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вслед за перешедшей к росту нефтью и на фоне улучшения настроений в Европе. Индекс МосБиржи превысил 3700 пунктов. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:49
На совещании с Путиным обсуждался вопрос создания самолетов на электрических и водородных двигателях
Вопрос развития авиастроения на базе электрических и водородных двигателей обсуждался сегодня на совещании по гражданской авиации с участием президента РФ Владимира Путина в рамках авиасалона МАКС-2021. "Президент достаточно долго сегодня получал информацию от коллег...... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:36
Китай в первом полугодии увеличил расходы бюджета относительно аналогичного периода прошлого года на 4,5% - до 12,17 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Между тем доходы бюджета повысились на 21,8% и достигли 11,712 трлн юаней ($1,8 трлн),... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:29
Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc в третьем квартале 2021 финансового года вернулся на прибыльный уровень на фоне скачка выручки в 30 раз из-за восстановления перелетов после снятия пандемийных ограничений. Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:22
Экспорт зерна из России за прошлый сельхозгод (июль 2019-июнь 2020 гг.) составит 49 млн тонн. В наступившем сельхозгоду, как и прогнозировалось ранее, экспорт может составить 51 млн тонн, заявила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Ранее ведомство... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:14
Автоконцерн Stellantis, образованный в начале года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, планирует в текущем году начать экспорт из РФ в Европу локально производимых на калужском заводе "ПСМА Рус" автомобилей, доведя его... читать дальше
.20 июля 2021 года 18:06
Цены на нефть перешли к росту во вторник после обвала накануне. Накануне обе марки подешевели, при этом падение Brent стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch. Давление на рынок оказала сделка ОПЕК+, а также очередная волна... читать дальше
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