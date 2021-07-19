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19 июля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,8869 руб.

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19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8869 руб.

Минимальный курс евро составил 87,505 руб., максимальный - 88,3575 руб. Было заключено 5854 сделки. Объем торгов составил 24300,82 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,0025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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